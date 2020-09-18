شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة أسوان و الزمالك في الدوري العام الليلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يحل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفاً على فريق أسوان، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى العام.
وتعتبر هذه المباراة هي الانطلاقة الأولى للفريق تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني المؤقت بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون وتعاقده مع نادي الاتفاق السعودي.
وتقام مباراة الزمالك واسوان اليوم في الثامنة مساء على استاد القاهرة، وتذاع على قناة اون تايم سبورت 1.
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