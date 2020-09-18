شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يجري تحليل "رابيد تيست" استعدادا لمباراة لمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري لاعبو الاتحاد السكندرى تحت قيادة مديرة الفنى طلعت يوسف، تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، بمقر النادى بسموحة فى تمام الثالثة عصراً، على أن يخوض الفريق التدريب فى تمام الرابعة مباشرة استعداد لمباراة المقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوع 28 والمقرر لها الأحد المقبل على ملعب الجبل الأخضر.

وكانت حالة من التفائل قد سادت لدى جماهير سيد البلد عقب الأداء القوى والتعادل فى المباراة الماضية أمام الأهلى على ملعب برج العرب وتأجيل اعلان تتويج الاهلى بطلاً للدورى بشكل رسمى.

ويغيب عن اللقاء محمد أنور وعماد السيد ومحمود رزق للإصابة بينما يستمر غياب نور السيد بفرمان من طلعت يوسف بتجميده لنهاية الموسم

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ويستمر الدفع باللاعبين أصحاب الخبرات فى هذه المباراة الصعبة نظرا لحرص المقاولون العرب على الزحف نحو المراكز المتقدمة فى نفس الوقت يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز للحفاظ على مكانته بجدول الدورى.

ورفض طلعت يوسف فكرة الدفع باللاعبين صغار السن مؤكداً على أنهم مازالوا يحتاجون مزيداً من الوقت للدخول فى المباريات الرسمية بالدورى.

وكان طلعت يوسف قد وجه الدعوة إلى محمد مصيلحى رئيس النادى واللاعبين على مأدبة غداء أمس للم الشمل وتحفيز اللاعبين لمباراة المقاولون العرب.