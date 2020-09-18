شكرا لقرائتكم ايدر يحذر لاعبي الزمالك من صحوة أسوان وطموح الهروب من القاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد طارق يحيى المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبى الفارس الأبيض قبل مواجهة أسوان والمقرر لها مساء اليوم في الجولة الثامنة و العشرون.

وشهدت الجلسة شرح التطور في أداء اسوان بعد جائحة كورونا ، و حذرهم من الاستهانة بممثل الصعيد ، خاصة وأن أسوان لديه عدة دوافع لتحقيق نتيجة ايجابية منها الهروب من صراع الهبوط ، و الفوز على وصيف الدورى ، كما طالب يحيى من لاعبى الفريق أن يكونو على قدر التحدى بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني و الذى رحل لتولى مهمة تدريب التعاون السعودى .

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وحث يحيى لاعبى الزمالك على ضرورة الفوز لإثبات قدرتهم على قيادة الفريق للتغلب على المنافسين وكذلك أنهم سر تفوق الفريق الأبيض وليس بسبب المدرب فقط ، للرد على هروب كارتيرون بأن اللاعبين لهم الدور الأكبر في الانتصارات وان أي مدرب هو جزء من الانتصار وليس الأساس في النتائج التي يحققها الفريق .

ويلتقى الزمالك مع نظيره أسوان على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، في مباراة تعتبر مصيرية بالنسبة للزمالك ليس للمنافسة على لقب الدورى وانما لكونها أول مباراة للزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني المؤقت والذى تولى المهمة منذ يومين عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي بعد سداد الشرط الجزائى وتعاقد مع التعاون السعودى لمدة موسمين.