موعد مباراة نادي أسوان ضد الزمالك في الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة نادي أسوان ضد الزمالك في الدوري المصرييواجه فريق الزمالك مساء اليوم الجمعة فى مواصلة نتائجه الإيجابية فى الدورى وتجاوز الرحيل المفاجئ لمدربه الفرنسى باتريس كارتيرون عندما يحل ضيفاً على أسوان بملعب القاهرة الدولى فى افتتاح مباريات الجولة 28 بالموسم رقم 61 للمسابقة.
موعد مباراة نادي أسوان ضد الزمالك في الدوري المصريتقام مباراة الزمالك واسوان اليوم في الثامنة مساء علي استاد القاهرة، وتذاع علي قناة اون تايم سبورت 1.
موعد مباراة نادي أسوان ضد الزمالك في الدوري المصرييدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز في 16 مباراة ، وتعادل في 7 مباريات وخسر 4، واحرز لاعبوه 37 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا.
في المقابل، يدخل فريق اسوان المباراة محتلا المركز التاسع برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر مثلها، فيما أحرز لاعبوه 33 هدفا ودخل مرماه 39 هدفا.
التشكيل المتوقع لأسوان
ومن المتوقع ان يدفع احمد كشري المدير الفني لأسوان بتشكيل يضم كل مسعد عوض
ومحمود نعيم ومحمد جابر وإبراهيم القاضي وطارق أبو العز وهيثم الفيل وسولمون منساه ومحمد إسماعيل ومحمد المرسى وإبراهيم جلال ومحمد عبد المجيد.
تاريخ مواجهات نادي أسون ضد الزمالك
التقى الفريقان 19 مرة فى مسابقة الدورى منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدورى الممتاز بداية التسعينات، فاز الزمالك فى 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أى فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات آخرها بدون أهداف فى لقاء الجولة الرابعة عشرة موسم 2016 - 2017.
اول مباراة لطارق يحيى بعد رحيل كارتيرون
مباراة اليوم هي الأولى التي يقودها جهاز فني مؤقت للزمالك هذا الموسم بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودي والذي فسخ تعاقده مع الزمالك منذ أيام.
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