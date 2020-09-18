شكرا لقرائتكم الجنايني يحضر اجتماع الفيفا عن طريق الفيديو كونفرانس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طريق "الفيديو كونفرانس" والذي يحضره جميع اتحادات دول العالم والبالغ عددهم 211 اتحاد بالإضافة إلي هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم.

في سياق مغاير، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني انه سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الدولي فيفا خلال الأيام القليلة المقبلة، للحصول على موافقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو var في مباريات كأس مصر المقبلة.. وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أنه بعد الحصول على موافقة ifab بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري ، من حق اتحاد الكرة تطبيق التقنية في مباريات كأس مصر ولكن يشترط إخطار الـifab بتطبيق التقنية في أي بطولة أخري محلية تنظمها مصر وهو إجراء روتيني فقط.

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وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري الممتاز فيما عدا الجولة الـ34 والأخيرة، وتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في المسابقة وعلى رأسها مباريات المصرى أمام الإسماعيلى والاتحاد السكندرى، إضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتي تجمع الاهلي أمام الترسانة يوم 30 سبتمبر والزمالك أمام سموحه يوم 5 أكتوبر المقبل وأيضا مباراتين من دور الـ8 للبطولة.

وصرح حسام الزناتى، مدير مسابقات الجبلاية، أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، في مقدمتها الرغبة في إقامة المباريات المؤثرة نتائجها في هبوط بعض الفرق فى توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات مما يسهل اقامتها في توقيت واحد، و أضاف مدير إدارة المسابقات بالاتحاد أنه في كل الأحوال ستقام الجولة الأخيرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.