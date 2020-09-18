شكرا لقرائتكم نادي أسوان ضد الزمالك .. 20 معلومة عن مواجهة تماسيح النيل مع الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يأمل الزمالك فى مواصلة نتائجه الإيجابية فى الدورى وتجاوز الرحيل المفاجئ لمدربه الفرنسى باتريس كارتيرون عندما يحل ضيفاً على أسوان بملعب القاهرة الدولى فى افتتاح مباريات الجولة 28 بالموسم رقم 61 للمسابقة.

ونستعرض موقف الطرفين هذا الموسم ونتائج المواجهات المباشرة بينهما وأرقامهما طوال تاريخهما فى المسابقة فى النقاط التالية:

1- صعد أسوان للدورى الممتاز لأول مرة موسم 1990 – 1991 وهذا هو الظهور العاشر له بين الكبار.

2- لعب الزمالك فى كل مواسم الدورى الـ 61 بالإضافة لست مواسم ملغاة وهو الفريق الوحيد الذى لم يغب مطلقاً عن المسابقة مع الأهلي.

3- فاز الزمالك بلقب المسابقة 12 مرة آخرها موسم 2014 – 2015 ’ أما أفضل إنجازات الفريق الجنوبى فكان حلوله تاسعاً موسم 1996-1997.

4- لعب أسوان 293 مباراة طوال تاريخه فى الدوري، فاز فى 62 منها وتعادل فى 82 وخسر 149 مرة وسجل 255 هدفاً مقابل 453 هدفاً تلقتها شباكه وجمع 256 نقطة.

5- لعب الزمالك 1612 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 960 وتعادل فى 411 وخسر 241 مرة وسجل 2702 هدفاً وتلقت شباكه 1209 هدفاً وحصل على 2818 نقطة.

6- أحرز مصطفى النجار أول أهداف أسوان فى الدورى أمام الزمالك بالجولة الثانية موسم 90-91 وخسر فريقه (1 – 4) بالقاهرة.

7- محمد أمين أحرز أول أهداف الزمالك والدورى فى مرمى المصرى فى 22 أكتوبر 1948 وفاز فريقه (5 – 1).

8- التقى الفريقان 19 مرة فى مسابقة الدورى منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدورى الممتاز بداية التسعينات.

9- فاز الزمالك فى 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أى فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات اخرها بدون أهداف فى لقاء الجولة الرابعة عشرة موسم 2016 - 2017.

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10- اللقاء الأول بتاريخ 8 سبتمبر 1990 بالجولة الثانية موسم 90-91 وفاز الزمالك برباعية أيمن يونس وجمال عبد الحميد ونبيل محمود وعماد صلاح مقابل هدف مصطفى النجار.

11- فى أخر لقاء بينهما بالجولة 11 الموسم الحالى تفوق الزمالك أيضاً (2 – 0) بتوقيع مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" وأقيم اللقاء فى الثانى من يناير الماضي.

12- يدخل أسوان لقاء اليوم وفى رصيده 31 نقطة يحتل بها المركز التاسع بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 منها وتعادل فى 10 وخسر فى مثلها وسجل 33 هدفاً مقابل 39 فى شباكه.

13- الزمالك فى المركز الثانى برصيد 55 نقطة من 27 مباراة أيضاً فاز فى 16 منها وتعادل فى 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة.

14- حقق أسوان نتائج ممتازة منذ عودة الدورى تحت قيادة أحمد عبد المنعم "كشري" كان أخرها حصد 6 نقاط من لقائى الإنتاج الحربى (2 – 0) وطنطا (4 – 0) ليصل عدد انتصاراته إلى 3 فى 10 مباريات مقابل 4 تعادلات وثلاثة خسائر.

15- تجاوز الزمالك تعادله المخيب أمام سموحة (3 – 3) فى الجولة 26 ونجح فى الفوز على الإنتاج الحربى فى الجولة الماضية فى أخر لقاء للفريق تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

16- الصاعد فادى فريد فى صدارةهدافى فريق أسوان برصيد 6 أهداف يليه الثنائى محمد عبد المجيد والإثيوبى العائد من إصابة طويلة أوميد أوكرى برصيد 5 و4 أهداف على الترتيب.

17- يتصدر مصطفى محمد قائمة هدافى الزمالك هذا الموسم برصيد 9 أهداف.

18- متوسط أعمار لاعبى أسوان 26 سنة و9 شهور.

19- معدل أعمار لاعبى الزمالك 25 سنة و9 شهور .

20_ أكبر لاعبى أسوان الثنائى هيثم الفيل وأحمد عبد الظاهر (34 سنة)، وأكبر لاعبى الزمالك هو المدافع محمد عبد الشافى (34 سنة).