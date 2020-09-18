شكرا لقرائتكم فايلر يحذر لاعبي الأهلي من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حث رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق التنبيه على لاعبي الفريق بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" الذي أصاب ثنائي الفريق ياسر إبراهيم وعلى لطفي ومعهم ديفيد سيزا المدرب العام.

وتحدث المدرب السويسري مع طبيب الفريق خلال الأيام الماضية عن ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية وعدم التراخي فيها خاصة وأن الفريق شهد 3 حالات خلل نفس الفترة لذا لابد من الحفاظ على سلامة اللاعبين وجميع أفراد الجهاز الفني خاصة وأن الفترة المقبلة تشهد إرتباطات قوية محلية وأفريقية ويحتاج الفريق جهود جميع اللاعبين فيه ولا مجال لفقدان أي عنصر بسبب "كورونا" ، وتأتي تشديدات فايلر في وقت تحوّلت عيّنة ياسر أبراهيم من إيجابية سلبية ليتماثل اللاعب للشفاء من إصابته الأخيرة ويُصبح جاهزاً للمشاركة في مباراة الأهلي أمام المقاصة غداً ، السبت، في الدوري الممتاز.

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من ناحية أخرى ، أبدى السويسرى رينيه فايلر إعجابه الشديد بقدرات المغربى بدر بانون، مدافع فريق الرجاء المغربى، والذى بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للقلعة الحمراء الموسم المقبل، وأوضح المدير الفنى للأهلى أن المدافع المغربى صاحب قدرات فنية عالية وطريقة أدائه تُناسب الأهلى دائماً، كما أنه يُجيد بناء الهجمات وهو ما يحتاجه لاعبو خط الدفاع.

وتحدث المدرب السويسرى للجنة التخطيط بالكرة فى الأهلى عن أهمية وضرورة تدعيم دفاع الفريق، لذا كان ضرورياً أن يتم التعاقد مع مدافع قوى من نوعية بدر بانون الذى بات على بُعد خطوات قليلة من ارتداء القميص الأحمر بعد المفاوضات المُكثفة والقوية التى قادها مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى الرجاء المغربى خلال الأيام الماضية