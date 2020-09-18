شكرا لقرائتكم أسوان يستبعد عبد المجيد من قائمة مباراة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لأسوان بقيادة أحمد كشرى، استبعاد محمد عبد المجيد مهاجم الفريق، من مباراة أسوان والزمالك، المقرر انطلاقها فى تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما تعرض لإصابة الشد فى العضلة الأمامية.

وكان من المفترض أن يعود عبد المجيد للمشاركة مع فريقه بعد انتهاء عقوبة الايقاف التى تعرض لها بسبب الطرد المباشر الذى تلقاها أمام سموحة قبل جولتين، بعدما سجل ثلاثة أهداف للفريق الأسوانى فى تلك المباراة.

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مباراة اليوم لا تقبل القسمة علي اثنين بالنسبة للاعبي الزمالك ، لأن التعرض لأي كبوة سيهز ثقة الجماهير في اللاعبين قبل المباراة الهامة امام الرجاء المغربي في منتصف أكتوبر المقبل ضمن مباريات ذهاب دورى أبطال أفريقيا، ولهذا فان طارق يحيى سيعتمد علي عناصر الخبرة وثبات التشكيل لضمان الخروج بفوزا معنويا أمام أسوان المنتشى والذي يقدم أفضل عروضه في المباريات الأخيرة.

ويدخل فريق أسوان المباراة تحت القيادة الفنية لأحمد كشرى بمعنويات عالية، بعدما حقق أبناء الجنوب فوزاً عريضاً على طنطا فى الجولة الماضية برباعية نظيفة، ليتقدموا معها إلى المركز التاسع بالجدول، ووعد مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، لاعبو الفريق، بصرف مكافآت كبيرة فى حالة الفوز على الزمالك، وذلك وفقاً للائحة التى تم وضعها مؤخراً لتشجيع اللاعبين على تحقيق الانتصارات، وعقد سليمان جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق على هامش مرانهم بالمركز الأوليمبى وحثهم على مواصلة العروض القوية واعتبار مباراة الزمالك مثل أى مباراة بالدورى والقتال على النقاط لضمان البقاء بالمسابقة.

وحذر كشرى لاعبو أسوان من الروح النفسية العالية للاعبى الزمالك ورغبتهم الشديدة فى الفوز خاصة بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق، كما حذرهم أيضاً خطورة طارق حامد فى وسط الملعب، والتفوق الهجومى الكبير للأجنحة فى نادى الزمالك خاصة أحمد سيد زيزو، مشيرا إلى أنه من الوارد تجهيز مفاجأة في مباراة الزمالك من أجل الحصول على التعادل على الأقل.