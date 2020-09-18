شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يحذر لاعبى الزمالك من صحوة أسوان ويطالبهم بالرد على هروب كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد طارق يحيى، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق قبل مواجهة أسوان فى الجولة الثامنة والعشرين المقرر لها مساء اليوم، وشهدت الجلسة شرح التطور فى أداء أسوان بعد جائحة كورونا، وحذرهم من الاستهانة بممثل الصعيد، خاصة أن أسوان لديه عدة دوافع لتحقيق نتيجة إيجابية منها الهروب من صراع الهبوط، والفوز على وصيف الدورى، كما طالب يحيى لاعبى الفريق بأن يكونوا على قدر التحدى بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى والذى رحل لتولى مهمة تدريب التعاون السعودى.

وحث يحيى لاعبى الزمالك على ضرورة الفوز لإثبات قدرتهم على قيادة الفريق للتغلب على المنافسين، وكذلك أنهم سر تفوق الفريق الأبيض وليس بسبب المدرب فقط، للرد على هروب كارتيرون بأن اللاعبين لهم الدور الأكبر فى الانتصارات وأن أى مدرب هو جزء من الانتصار وليس الأساس فى النتائج التى يحققها الفريق.

ويلتقى الزمالك مع أسوان باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، في مباراة تعتبر مصيرية بالنسبة للزمالك ليس للمنافسة على لقب الدورى وانما لكونها أول مباراة للزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني المؤقت والذى تولى المهمة منذ يومين عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي بعد سداد الشرط الجزائى وتعاقد مع التعاون السعودى لمدة موسمين.