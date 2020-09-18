20 معلومة عن مواجهات الزمالك وأسوان قبل صدام الليلة.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية فى الدورى وتجاوز أزمة الرحيل المفاجئ لمدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، عندما يحل ضيفاً على أسوان باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح مباريات الجولة 28 بالموسم رقم 61 للمسابقة، ونستعرض موقف الطرفين هذا الموسم ونتائج المواجهات المباشرة بينهما وأرقامهما طوال تاريخهما فى المسابقة فى النقاط التالية:



1- صعد أسوان للدورى الممتاز لأول مرة موسم 1990 – 1991 وهذا هو الظهور العاشر له بين الكبار.



2- لعب الزمالك فى كل مواسم الدوري الـ 61 بالإضافة لست مواسم ملغاة وهو الفريق الوحيد الذي لم يغب مطلقاً عن المسابقة مع الأهلي.

3- فاز الزمالك بلقب المسابقة 12 مرة اخرها موسم 2014 – 2015 ’ أما أفضل إنجازات الفريق الجنوبي فكان حلوله تاسعاً موسم 1996-1997.

4- لعب أسوان 293 مباراة طوال تاريخه في الدوري، فاز في 62 منها وتعادل في 82 وخسر 149 مرة وسجل 255 هدفاً مقابل 453 هدفاً تلقتها شباكه وجمع 256 نقطة.

5- لعب الزمالك 1612 مباراة طوال تاريخه فى الدورى فاز فى 960 وتعادل فى 411 وخسر 241 مرة وسجل 2702 هدف وتلقت شباكه 1209 أهداف وحصل على 2818 نقطة.

6- أحرز مصطفى النجار أول أهداف أسوان في الدوري أمام الزمالك بالجولة الثانية موسم 90-91 وخسر فريقه (1 – 4) بالقاهرة.

7- محمد أمين أحرز أول أهداف الزمالك والدوري في مرمى المصري في 22 أكتوبر 1948 وفاز فريقه (5 – 1).

8- التقى الفريقان 19 مرة في مسابقة الدوري منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدوري الممتاز بداية التسعينات.

9- فاز الزمالك في 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أى فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات آخرها بدون أهداف في لقاء الجولة الرابعة عشرة موسم 2016 - 2017.

10- اللقاء الأول بتاريخ 8 سبتمبر 1990 بالجولة الثانية موسم 90-91 وفاز الزمالك برباعية أيمن يونس وجمال عبد الحميد ونبيل محمود وعماد صلاح مقابل هدف مصطفى النجار. Advertisements

11- فى آخر لقاء بينهما بالجولة 11 الموسم الحالي تفوق الزمالك أيضاً (2 – 0) بتوقيع مصطفى محمد وأحمد سيد "زيزو" وأقيم اللقاء في الثانى من يناير الماضي.

12- يدخل أسوان لقاء اليوم وفي رصيده 31 نقطة يحتل بها المركز التاسع بعدما لعب 27 مباراة فاز في 7 منها وتعادل فى 10 وخسر في مثلها وسجل 33 هدفاً مقابل 39 في شباكه.

13- الزمالك فى المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 27 مباراة أيضاً فاز في 16 منها وتعادل في 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة.

14- حقق أسوان نتائج ممتازة منذ عودة الدوري تحت قيادة أحمد عبد المنعم "كشري" كان أخرها حصد 6 نقاط من لقائي الإنتاج الحربي (2 – 0) و طنطا (4 – 0) ليصل عدد انتصاراته إلى 3 في 10 مباريات مقابل 4 تعادلات وثلاث خسائر.

15- تجاوز الزمالك تعادله المخيب أمام سموحة (3 – 3) في الجولة 26 ونجح في الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الماضية فى آخر لقاء للفريق تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

16- الصاعد فادي فريد في صدارة هدافي فريق أسوان برصيد 6 أهداف يليه الثنائي محمد عبد المجيد والإثيوبي العائد من إصابة طويلة أوميد أوكري برصيد 5 و 4 أهداف على الترتيب. 17- يتصدر مصطفى محمد قائمة هدافي الزمالك هذا الموسم برصيد 9 أهداف.

18- متوسط أعمار لاعبي أسوان 26 سنة و9 أشهر.

19- معدل أعمار لاعبي الزمالك 25 سنة و9 شهور . 20_ أكبر لاعبى أسوان الثنائي هيثم الفيل وأحمد عبد الظاهر (34 سنة) ، وأكبر لاعبى الزمالك هو المدافع محمد عبد الشافي (34 سنة).

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