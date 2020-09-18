شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. تفاصيل اشتباك تسوبيل مع إبراهيم حسن فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور أيضاً فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

تتذكر جماهير الكمرة المصرية بصفة عامة والنادى الاهلى على وجه الخصوص تلك المشادة التى وقعت بين إبراهيم حسن لاعب الأهلى السابق، وراينر تسوبيل المدير الفنى الأسبق للفريق فى تسعينيات القرن الماضى، وتحديداً فى مباراة الأهلى أمام ماجى التنزانى التى أقيمت فى مارس عام 1999.

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بدأت الأزمة بين الظهير الأيمن التاريخى للأهلى ومنتخب مصر وتسوبيل، عندما رفض الأول تعليمات الأخير خلال المباراة، ولاحظ الجمهور فى المدرجات وعبر شاشات التليفزيون أن هناك مشادة قوية بين الطرفين وأن إبراهيم حسن لم يتمثل تماماً لتعليمات المدرب الألماني، فما كان من الأخير إلا أن عاد وجلس على الدكة.

أزمة إبراهيم حسن مع تسوبيل كادت تتطور لحدوث اشتباك بينهما لولا تدخل الراحل ثابت البطل مدير الكرة وقتها بالفريق، وإن كانت توابعها استمرت فترة فى غرفة ملابس الأهلي.

انتهت المباراة التى شهدت هذه المشادة بفوز الأهلى بثنائية نظيفة سجلها حسام حسن ومحمد جودة الهدفين فى مباراة العودة بدور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا .