شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يجرى "رابيد تيست" استعداداً لمواجهة المقاولون بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، تحت قيادة مديرة الفنى طلعت يوسف، لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، بمقر النادى بسموحة فى الثالثة عصراً، على أن يخوض الفريق التدريب فى الرابعة مباشرة استعداداً لمباراة المقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوع 28 والمقرر لها الأحد المقبل على ملعب الجبل الأخضر.

وسادت حالة من التفاؤل بين جماهير سيد البلد عقب الأداء القوى والتعادل فى المباراة الماضية أمام الأهلى على ملعب برج العرب وتأجيل اعلان تتويج الأهلى بطلاً للدورى بشكل رسمى.

ويغيب عن اللقاء محمد أنور وعماد السيد ومحمود رزق للإصابة بينما يستمر غياب نور السيد بفرمان من طلعت يوسف بتجميده لنهاية الموسم.

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ويستمر الدفع باللاعبين أصحاب الخبرات فى هذه المباراة الصعبة نظرا لحرص المقاولون العرب على الزحف نحو المراكز المتقدمة فى نفس الوقت يسعى الاتحاد لتحقيق الفوز للحفاظ على مكانته بجدول الدورى.

ورفض طلعت يوسف فكرة الدفع باللاعبين صغار السن مؤكداً على أنهم مازالوا يحتاجون مزيداً من الوقت للدخول فى المباريات الرسمية بالدورى.

وكان طلعت يوسف قد وجه الدعوة إلى محمد مصيلحى رئيس النادى واللاعبين على مأدبة غداء أمس للم الشمل وتحفيز اللاعبين لمباراة المقاولون العرب.