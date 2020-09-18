شكرا لقرائتكم خبر عن تحية المضارب أبرز المشاهد فى عودة الاسكواش بعد توقف كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت رياضة الاسكواش من جديد بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار وباء كورونا منذ مارس الماضى، ببطولة مانشستر الدولية التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، وتستمر منافسات هذا الدور على مدار اليوم وغداً، حيث شهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً فى دور الـ 32، وتعد بطولة مانشستر أول بطولة فى اللعبة منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا.

وظهرت الإجراءات الاحترازية كجزء أساسى مع ممارسة اللعبة، وشددت رابطة اللاعبين المحترفين على تطبيقها حرصاً على سلامة الجميع، وكان أبرز هذه المشاهد هو التحية بالمضارب دون السلام باليد، وكذلك قياسات درجات الحرارة والكمامات، كما ظهر اللاعبون يقومون بتجفيف أرضية الملعب بأنفسهم خلال المباريات.



على فرج



الاجراءات الاحترازية داخل الملعب



التباعد



الكمامة



تعليمات



طارق مؤمن



قياس الحرارة



لاعبة اسكواش

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نور الطيب



هانيا الحمامى



هانيا

وتنطلق اليوم الجمعة، منافسات دور الـ 16 ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، وتأتى منافسات اليوم بمباريات الرجال كالتالى:

محمد الشوربجى x الانجليزى جيمس ويلستروب

فارس الدسوقى x النيوزيلاندى بول كول

طارق مؤمن x محمد أبو الغار

بينما تأتى منافسات السيدات كالتالى:

سلمى هانى x الفرنسية كولين أومارد

هانيا الحمامى x نادين شاهين

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" قد أكدت فى وقت سابق على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسئولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيري حتى تتحسن الأوضاع.