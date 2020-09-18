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محمد صلاح يتفوق على كريستيانو رونالدو فى الدورى الإنجليزي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد موقع "givemesport.com" البريطاني مقارنة بالأرقام بين النجم المصرى محمد صلاح، لاعب نادي ، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، فى وأظهرت الأرقام تفوق صلاح فى عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة التى ساهمت فى المزيد من الأهداف لفريقه.

ونشر الموقع إحصاءات وأرقام النجم المصري التهديفية في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لنادي ليفربول عام 2017، وقارنها بالأرقام التى حققها رونالدو خلال أفضل مواسمه فى "البريمير ليج"، عندما كان لاعبا بنادى مانشستر يونايتد بين عامى 2003 و2009، قبل أن يرحل إلى ومنه إلى يوفنتوس الإيطالي.


صلاح ورونالدو

وفاقت إحصاءات صلاح فى مواسمه الثلاثة الأولى بالدوري الإنجليزي، الأرقام التى حققها رونالدو فى أفضل ثلاثة مواسم له فى "البريمير ليج".

وجاءت نتيجة المقارنة كالتالي:

أرقام صلاح مع ليفربول

 

- فى موسم 2017 /2018، سجل 32 هدفاً وصنع عشرة أهداف أخرى.

 

- فى موسم 2018/ 2019، أحرز 22 هدفاً وصنع ثمانية.

 

- فى موسم 2019/ 2020، ساهم فى تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ العام 1990، بتسجيلة 19 هدفا وصناعة عشرة أهداف أخرى.

 

- الحصيلة النهائية لصلاح فى ثلاثة مواسم: 73 هدفاً و28 تمريرة حاسمة.

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أرقام رونالدو فى أفضل مواسمه مع مانشستر يونايتد

 

- فى موسم 2006/ 2007، سجل 17 هدفا وصنع ثمانية أهداف.

 

- في موسم 2007/ 2008، سجل 31 هدفا وصنع ستة.

 

- في موسم 2008/ 2009، أحرز 18 هدفا وصنع ستة أهداف.

 

الحصيلة النهائية لرونالدو: 66 هدفا و20 تمريرة حاسمة.

 

 

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