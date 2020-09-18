شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يحذر لاعبى الأهلي من التراخي فى إجراءات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، طبيب الفريق الدكتور خالد محمود بالتنبيه على لاعبى الفريق بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" الذى أصاب ثنائى الفريق ياسر إبراهيم وعلى لطفى ومعهما ديفيد سيزا المدرب العام، وتحدث المدرب السويسرى مع طبيب الفريق خلال الأيام الماضية عن ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية وعدم التراخى فيها، خاصة أن الفريق شهد 3 حالات خلل نفس الفترة لذا لابد من الحفاظ على سلامة اللاعبين وجميع أفراد الجهاز الفني، وأن الفترة المقبلة تشهد ارتباطات قوية محلية وأفريقية، ويحتاج الفريق جهود جميع اللاعبين فيه ولا مجال لفقدان أى عنصر بسبب "كورونا".

تأتى تشديدات فايلر فى وقت تحوّلت عيّنة ياسر إبراهيم من إيجابية سلبية ليتماثل اللاعب للشفاء من إصابته الأخيرة، ويُصبح جاهزاً للمشاركة فى مباراة الأهلى أمام المقاصة غداً، السبت، فى الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، أبدى السويسرى رينيه فايلر إعجابه الشديد بقدرات المغربى بدر بانون، مدافع فريق الرجاء المغربى، والذى بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للقلعة الحمراء الموسم المقبل، وأوضح المدير الفنى للأهلى أن المدافع المغربى صاحب قدرات فنية عالية وطريقة أدائه تُناسب الأهلى دائماً، كما أنه يُجيد بناء الهجمات وهو ما يحتاجه لاعبو خط الدفاع.

وتحدث المدرب السويسرى للجنة التخطيط بالكرة فى الأهلى عن أهمية وضرورة تدعيم دفاع الفريق، لذا كان ضرورياً أن يتم التعاقد مع مدافع قوى من نوعية بدر بانون الذى بات على بُعد خطوات قليلة من ارتداء القميص الأحمر بعد المفاوضات المُكثفة والقوية التى قادها مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى الرجاء المغربى خلال الأيام الماضية.