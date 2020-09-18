شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد محمد عبد المجيد من مباراة أسوان والزمالك بسبب الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى، محمد عبد المجيد مهاجم الفريق من مباراة أسوان والزمالك، المقرر انطلاقها فى الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما تعرض للإصابة بشد فى العضلة الأمامية، وكان من المفترض أن يعود عبد المجيد للمشاركة مع فريقه بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى تعرض لها بسبب الطرد المباشر الذى تلقاها أمام سموحة قبل جولتين، بعدما سجل ثلاثة أهداف للفريق الأسوانى فى تلك المباراة.

مباراة اليوم لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للاعبى الزمالك، لأن التعرض لأى كبوة سيهز ثقة الجماهير فى اللاعبين قبل المباراة المهمة أمام الرجاء المغربي فى منتصف أكتوبر المقبل ضمن مباريات ذهاب دورى أبطال أفريقيا، لذا فإن طارق يحيى سيعتمد على عناصر الخبرة وثبات التشكيل لضمان الخروج بفوز معنوى أمام أسوان المنتشى والذى يقدم أفضل عروضه في المباريات الأخيرة.

ويدخل فريق أسوان المباراة تحت القيادة الفنية لأحمد كشرى بمعنويات عالية، بعدما حقق أبناء الجنوب فوزاً عريضاً على طنطا فى الجولة الماضية برباعية نظيفة، ليتقدموا معها إلى المركز التاسع بالجدول، ووعد مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، لاعبو الفريق، بصرف مكافآت كبيرة فى حالة الفوز على الزمالك، وذلك وفقاً للائحة التى تم وضعها مؤخراً لتشجيع اللاعبين على تحقيق الانتصارات، وعقد سليمان جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق على هامش مرانهم بالمركز الأوليمبى وحثهم على مواصلة العروض القوية واعتبار مباراة الزمالك مثل أى مباراة بالدورى والقتال على النقاط لضمان البقاء بالمسابقة.

وحذر كشرى لاعبو أسوان من الروح النفسية العالية للاعبى الزمالك ورغبتهم الشديدة فى الفوز خاصة بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق، كما حذرهم أيضاً خطورة طارق حامد فى وسط الملعب، والتفوق الهجومى الكبير للأجنحة فى نادى الزمالك خاصة أحمد سيد زيزو، مشيرا إلى أنه من الوارد تجهيز مفاجأة في مباراة الزمالك من أجل الحصول على التعادل على الأقل.