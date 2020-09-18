شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب معاذ الحناوى عن الإنتاج الحربى أمام الجونة بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب معاذ الحناوى، لاعب الإنتاج الحربى، عن مباراة فريقه المقبلة مع الجونة بسبب إصابته بشد فى العضلة الأمامية خلال مباراة الزمالك الأخيرة، ويحاول الجهاز الطبى للإنتاج تجهيزه للمباريات المقبلة ، ويخضع فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار لتحليل "رابيد تيست" استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل باستاد الأهلى والسلام بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

ويعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحرب على دراسة مباريات الجونة الأخيرة بالدوري من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف قبل مباراة الفريقين، لاسيما فى ظل تواجد جهاز فنى جديد للجونة بقيادة رضا شحاتة بعد رحيل البرتغالى بيدرو بارنى لسوء النتائج وتلقى الفريق هزيمة من سموحة بهدفين مقابل هدف بملعبه فى أخر مباراة ما يزيد من صعوبة اللقاء.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الاحد على استاد القاهرة الدولى بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز التى أنتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد.

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