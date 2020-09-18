شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانتخابات بوزارة الرياضة تعلن النتيجة النهائية لبرلمان طلائع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا لانتخابات برلمان طلائع مصر بوزارة الشباب والرياضة فوز المرشحة فاطمة حسين الشافعي بمنصب رئيس برلمان طلائع الجمهورية، بعد حصولها على 104 أصوات من إجمالى 230 صوتا مقابل 95 صوتا لأقرب منافسيها محمد عبد الفتاح هدية، كما أعلنت اللجنة عن فوز المرشح على سعد عطية بمنصب وكيل برلمان طلائع الجمهورية، عقب حصوله على 97 صوتا مقابل 95 صوتا لأقرب منافسيه مصطفى سعيد زكي، فيما فازت المرشحة روان السيد إبراهيم بمنصب وكيلة برلمان طلائع الجمهورية بالتزكية الإلكترونية بعد التساوى مع المرشحة سلمى أحمد عبدالرازق أقرب منافسيها بالحصول على 94 صوتا لكل منهما، فى ذات السياق عينت اللجنة الطليع مصطفى على طاهر ابن مدينة حلايب مقررا عام لبرلمان طلائع مصر .

كما أعلنت اللجنة العليا نتائج المرشحين بالفوز بمقاعد اللجان النوعية بعد جولة الإعادة على 16 مقعد إنتخابى للجان وعددهم 25 لجنة نوعية كالتالى: "على محمد على جابر رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أحمد فاروق السباعى رئيس لجنة الشئون الصحية، عبدالرحمن محمد مندور رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، محمد محمود حمدان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، ولاء بدوى على رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار ،زينب محمود عفيفى رئيس لجنة الإدارة المحلية، رحمة شريف مسعد رئيس لجنة الشباب والرياضة،فريدة أحمد نجم رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي، أحمد الله محمد نصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أحمد عادل عباس رئيس لجنة الخطة والموازنة، محمد مصطفى كامل رئيس لجنة العلاقات الخارجية، سلمى أحمد عبدالجبار رئيس لجنة حقوق الإنسان، سلمى حسن صلاح رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، محمد عطية البقرى رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات،عمر عصام طه رئيس لجنة النقل والمواصلات، حنين عرفة أحمد رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، خلود شاذلى حامد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة ،محمد الحسينى إبراهيم رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، رحمة خطاب نجد رئيس لجنة الطاقة والبيئة، محمد عبدالله خليل رئيس لجنة الصناعة، زينب محرم شحات رئيس لجنة القوى العاملة ،آية جمال حسين رئيس لجنة شئون الأفريقية، محمود رشاد سالم رئيس لجنة الشئون العربية.

يأتى ذلك عقب انتهاء العملية الانتخابية لاختيار هيئة مكتب واللجان النوعية لبرلمان الطلائع على مستوى الجمهورية إلكترونيا، والذى تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 14 – 19سبتمبر الجارى بمسرح المدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية بمشاركة 351 مشارك ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية، أعضاء النموذج الثانى للدولة المصرية والسلطة التنفيذية "مجلس الوزراء، ذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والضوابط العامة التى وضعتها وزارة الشباب والرياضة.

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إلحاقا لذلك بدأت فعاليات الانتخابات بتسجيل أعضاء الجمعية العمومية لبرلمان طلائع مصر بلغ عدد الحاضرين للتصويت الإلكترونى 230 عضوا من إجمالى 297 لهم حق الحضور وبذلك يكتمل النصاب بنسبة 77%.

جدير بالذكر يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم وللمرة الأولى فى تاريخ برلمان الطلائع، إستعراض لعرض برنامج الحكومة (نموذج محاكاة السلطة التنفيذية) أمام برلمان الطلائع (نموذج محاكاة السلطة التشريعية) فى جلسة واحدة .

ومن المقرر عقد ثلاث جلسات اليوم لنموذج المحاكاة لبرلمان طلائع الجمهورية الجلسة الأولى بروتوكولية حيث يلقى وزير الشباب والرياضة كلمة أمام برلمان الطلائع.

الحاقا لذلك تعقد الجلسة الثانية لإستعراض برنامج الحكومة الذى تلقيه رئيسة مجلس الوزراء رحمة عبدالحليم الحنفى أمام البرلمان ويشكل المجلس لجنة برئاسة الوكيل الأول على سعد عطية لإعداد تقرير المجلس للرد على بيان الحكومة .، و تعقد الجلسة الثالثة لإستعراض تقرير المجلس بشأن الرد على بيان الحكومة ثم التصويت على برنامج الحكومة