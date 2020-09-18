لاعب أورلاندو السابق لمصراوي: أبو تريكة "ملك" أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يُعد فريق أورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقيا من أكبر أندية القارة السمراء خاصة أنه قريبًا من التتويج بلقب دوري الأبطال في نسخة (2013) قبل الخسارة من الأهلي في المباراة النهائية (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

بونجاني ندولولا يعتبر واحدًا من لاعبي فريق أورلاندو بعدما لعب في صفوفه منذ بداية عام 2010 وحتى 2013 ليتوّج مع الفريق الملقب بـ"القراصنة" بخمس بطولات من خلال الفوز بلقب الدوري في مناسبتين موسم (2010 - 2011) وموسم (2011 - 2012) ثم الفوز بلقب الكأس وMTN8 في موسم (2011 - 2012).

"الخليج 365" تواصل مع مهاجم أورلاندو السابق للحديث عن تجربته رفقة "القراصنة" إلى جانب رأيه في مواجهة الأهلي والأقرب للفوز بلقب دوري الأبطال في الموسم الحالي.

وإلى نص الحوار..

- ما هي مسيرتك الأبرز في الملاعب؟

بالطبع مع أورلاندو نظرًا للبطولات التي حققتها فأنا توجّت بخمسة ألقاب محلية سواء كان الدوري أو الكأس.

- كيف ترى مواجهة الأندية المصرية وتحديدًا الأهلي والزمالك؟

في الأهلي أستطيع أن أقول أنهم يؤمنون بأنفسهم وكانوا يثقون كلاعبين لبعضهم البعض، مواجهة الفرق الكبيرة لا تحتاج التحفيز.

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- كلاعب سابق في أورلاندو كيف كانت نسخة 2013 لكم كفريق؟

من وجهة نظري تجارب الأهلي الأفريقية كانت شيئا إيجابيا بالنسبة لهم من حيث الخبرات، في مباراة الذهاب أبو تريكة سجّل هدفًا أحدث الفارق لصالح الأهلي قبل مباراة الإياب.

- وكيف كانت طريقتكم لإيقاف أبو تريكة؟

أبو تريكة يعتبر الملك الأول في أفريقيا، فهو الساحر بالنسبة للأهلي.

- تعليقك على وضع الأهلي والزمالك في الفترة الحالية من حيث المستوى؟

الأهلي والزمالك يخططان جيدًا من أجل المنافسة والحصول على لقب دوري الأبطال، لنرى ذلك في مشوارهم حتى الآن في البطولة على الرغم من حصولهم على المركز الثاني في دور المجموعات لكنهما تمكنا من الفوز على صنداونز والترجي.

- من وجهة نظرك كيف ترى المنافسة على دوري الأبطال هذا الموسم؟

كل الفرق لديها الفرصة للتتويج، من الصعب تحديد الطرف الأفضل أو الأقوى عن الآخر فكل الظروف تغيرت الآن خاصة بعد جائحة فيروس كورونا، جميع الفرق الأربعة حظوظها متساوية لتحقيق اللقب.