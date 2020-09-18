تقرير.. هل تنجح ثاني محاولات الزمالك لاستعادة فيريرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد اسم البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للسد القطري، ليتردد بين أروقة نادي الزمالك من أجل العودة لتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض، خلفا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل فجأةً لقيادة التعاون السعودي.

وجاء فيريرا على رأس أربعة مرشحين أعلنهم مرتضى منصور رئيس الزمالك لقيادة الفريق، مع كل من كريستيان جروس وجيمي باتشيكو اللذان سبق لهما أيضا تدريب الأبيض، بجانب الأرجنتيني جابرييل كالديرون بعد رحيله عن برسبوليس الإيراني.

وصرح مرتضى عبر قناة "الزمالك" صباح اليوم الجمعة أن اللجنة المشكلة لاختيار المدير الفني الجديد بدأت التفاوض مع المدربين الأربعة، مؤكدا أن جميعهم أبدوا موافقتهم على تدريب الفريق، وسيتم الاختيار بينهم قبل الإعلان بداية الأسبوع المقبل.

ورحل كارتيرون عن الزمالك ليتعاقد بعد 24 ساعة فقط مع التعاون لمدة موسمين، وذلك عن طريق فسخ العقد مع النادي الأبيض بدفع قيمة الشرط الجزائي والبالغة ربع مليون دولار، ليتم الاتجاه إلى فيريرا في ثاني محاولات الإدارة لاستعادة البرتغالي.

وقاد فيريرا الزمالك للتتويج بلقب الدوري لأول مرة بعد غياب 11 عاما بجانب كأس مصر في موسم 2014/2015، لكنه رحل حالة شديدة من التعاطف لدى اللاعبين والجماهير بعد خسارة كأس السوبر في الإمارات أمام الأهلي بنتيجة (3-2).

محاولة أولى

كانت هناك محاولة أولى من جانب الزمالك للتعاقد مع فيريرا خلال شهر أغسطس الماضي، حين كثَّفت إدارة النادي مفاوضاتها مع المدير الفني البرتغالي لخلافة خالد جلال في مطلع الموسم الحالي، ولكنه رفض ليتم الاستقرار على تعيين الصربي ميتشو.

واستقبل فيريرا ونجله في البرتغال كلا من أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، وأحمد مرتضى منصور، الذي شغل بعدها منصب عضو مجلس الإدارة بالنادي، أثناء التفاوض معه لقيادة الفريق الأبيض فنيًا، وتحديدا يوم 11 أغسطس 2019.

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واعتذر جوسفالدو فيريرا عن عدم العودة للزمالك بسبب ظروفه الصحية، حيث سبق وأعلن من قبل اعتزاله عالم التدريب، وأبلغ مسؤولي الزمالك أنه سيخضع لعملية جراحية في الكتف، ولن يتمكن من استعادة عافيته بصورة كاملة إلا بعد مرور عدة أشهر.

3 عوامل غير متوفرة

كشف أمير مرتضى كواليس مفاوضات الزمالك مع فيريرا وقتها، قائلا: "كان أول اسم نرغب في التعاقد معه، ورحّب بالعودة لكنه رفض بسبب رحيل المدربين المساعدين له في الجهاز الفني، وافق على العودة من حيث الفكرة لكن التوقيت نفسه لم يكن مناسبا، وأكد أنه لا يملك رفاهية الوقت لجلب المعاونين".

وأضاف: "حاولنا إقناعه بقبول المهمة بسبب الإمكانيات التي يتمتع بها ورصيده عند جماهير الزمالك، لكنه أخبرنا أن هناك 3 أسباب ساعدته على حصد الدوري والكأس، أولهم لضعف مستوى الأهلي وقتها، والقيام بفترة إعداد جيدة بعد أحداث الدفاع الجوي، بجانب الفريق المميز الذي كوّنه باتشيكو، مضيفا أن تلك الظروف ليست متوفرة حاليا".

وأوضح أمير مرتضى: "هذا الرد أبهرني، ذلك المدرب نحترمه ونوجه له الشكر لأنه رجل واقعي وسوي، لم يقبل المهمة حتى تكون (أكل عيش)، لكنه احترم تاريخه والنادي الذي سيقوده".

تجربة أخيرة

باءت المفاوضات بالفشل، وسعى الزمالك خلال الجلسة إلى حل لأزمة مستحقات المدير الفني وجهازه المعاون، في القضايا التي رفعها على النادي الأبيض في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل أن يسدد النادي الأبيض مستحقاته في يوليو الماضي.

ورغم إعلان نيته في الاعتزال بعد نهاية عقده مع السد القطري بنهاية الموسم قبل الماضي 2018/2019، انتقل فيريرا لتدريب سانتوس البرازيلي في ديسمبر 2019، إلا أنه تمت إقالته في أغسطس الماضي قبل 4 أيام فقط من بداية الدوري البرازيلي.

رحيل صاحب الـ74 عاما جاء بعد أيام من توديع بطولة "كامبيوناتو باوليستا" من ربع النهائي أمام بونتي بريتا بالخسارة 3-1، حيث قاد الفريق في 11 مباراة بعد خلافة الأرجنتيني خورخي سامباولي، ليحقق الفوز في 4 مباريات ويتعادل في ثلاث ويتلقى أربع هزائم.