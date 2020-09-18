بسبب رصاصة استقرت في رأسه لمدة شهر .. وفاة اللاعب محمد عطوي قائد الأنصار اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

توفي صباح اليوم الجمعة محمد عطوى نجم منتخب لبنان ونادي الأنصار السابق متأثرا بجراحه بعد أن تعرض لحادث إطلاق نار الشهر الماضي أثناء وجوده أحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

ونعى نادي الأنصار اللبناني عبر صفته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وفاة عطوي قائد النادي السابق متقدمين بالتعازي إلي عائلته.

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وتعرض عطوي للإصابة بطلق ناري طائش برأسه الشهر الماضي ليسقط على الأرض فاقدا الوعي وتم نقله الى المستشفى سريعا حيث تبيّن أن ثمة رصاصة مستقرة في رأسه

ليخضغ لعملية جراحية دقيقة، احتاج فيها إلى 16 كيس دم نتيجة النزيف الحاد الذي تعرض له إثر الاصابة وارتطام رأسه بالأرض.

ونجح الجراحون في وقف النزيف دون أن يتمكنوا من استئصال الرصاصة الطائشة التي اخترقت رأسه حيث خضع لعملية دقيقة وطويلة تحتاج إلى إحداث شق في الرأس ولكنه لم يتعاف منها ليفارق الحياة بعد تدهور حالته.