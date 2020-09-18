صفقات الاهلي | الخطيب يتدخل للتعاقد مع يوسف البلايلي بعد توصية فايلر

تدخل رئيس الأهلي “محمود الخطيب” في مفاوضات التعاقد مع جناح نادي أهلي جدة السعودي “يوسف بلايلي” خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، إن الخطيب أجرى محادثات مع عدد من مسؤولي أهلي جدة السعودي خلال الساعات الماضية، خاصة أن يوسف البلايلي أصبح مطلبًا رئيسيًا من جانب الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب السويسري “رينيه فايلر“.

وأضاف مصدر الخليج 365 “فايلر أبدى اعجابه الشديد بقدرات يوسف بلايلي، بعدما عُرض عليه من جانب لجنة التخطيط في الأهلي، وأشاد كثيرًا بقدرات الجناح الدولي الجزائري (بطل كأس أمم أفريقيا 2019)، وطلب التعاقد معه بعد فشل صفقة انضمام رمضان صبحي الذي انتقل إلى نادي بيراميدز في وقت سابق هذا الصيف بعد انتهاء إعارته من هدرسفيلد تاون.

ويرى محمود الخطيب أن انضمام يوسف بلايلي سيكون أهم صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي، لذلك يتابع كافة التفاصيل مع مدير التعاقدات بالنادي “أمير توفيق” الذي دخل في مفاوضات قوية مع والد اللاعب الجزائري، وتواصل مع عدد من مسؤولي أهلي جدة.

وتوصلت إدارة النادي الأهلي، لاتفاق مبدئي مع يوسف بلايلي حول كافة التفاصيل المالية والبنود الشخصية للتعاقد، لكن الأزمة الحالية تكمن في مسؤولي أهلي جدة الذين يرغبون في تعويض المقابل المالي الكبير الذي دفع لانتداب اللاعب من الترجي التونسي في الصيف الماضي.

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وانضم صاحب الـ28 عاما إلى الأهلي السعودي في صفقة كبدت خزائن الراقي أكثر من خمسة ملايين دولار، ويمتد عقده حتى صيف 2022.

لكن اللاعب أصبح خارج حسابات المدير الفني لأهلي جدة ميلوفيتش، والذي طالب إدارة ناديه باستبداله بمحترف آخر.

ولعب يوسف البلايلي بقميص أهلي جدة السعودي 18 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 3 أخرين، ونال انتقادات جماهيرية وإعلامية كبيرة في الفترة الماضية، خاصة أنه لم يقدم المستوى المأمول منه وبدرت منه بعض التصرفات الخارجة.

وحصل بلايلي على جائزة أفضل لاعب في مسابقات الأندية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لعام 2019، وذلك بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي، حيث لفت الأنظار بفضل تألقه الكبير مع فريق باب سويقة.