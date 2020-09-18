رياضة | حقيقة العروض المغربية والتونسية لجيرالدو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 12:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة العروض المغربية والتونسية لجيرالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هشام بن صالح وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو نجم الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن وصول عروض من أندية مغربية وتونسية من أجل الحصول على خدمات النجم الأنجولي.

وأكد هشام بن صالح أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أية عروض رسمية وصلت من أجل الخصول على خدمات جيرالدو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح هشام بن صالح أن الأهلي لم يبلغه حتى الآن بالبحث عن عروض خارجية لبيع جيرالدو أو عرضه حتى للإعارة في الموسم المقبل.

وتعرض جيرالدو كوستا في الآونة الأخيرة إلى انتقادات كبيرة من جانب جماهير الأهلي بسبب تراجع مستواه الفني والتهديفي مع المارد الأحمر.