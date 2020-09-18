الامارات | وفاة لاعب منتخب لبنان لكرة القدم برصاصة طائشة

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة لاعب منتخب لبنان لكرة القدم برصاصة طائشة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الأنصار اللبناني عن وفاة لاعبه السابق ولاعب منتخب لبنان محمد عطوي اليوم الجمعة، متأثراً بجراحه بعد نحو شهر على إصابته برصاصة طائشة في رأسه بمنطقة الكولا.
ونعى نادي الأنصار، في بيان، عبر صفحته في "فايسبوك" عطوي، وقال: "بمزيد من الأسى واللوعة تنعي إدارة نادي الانصار أحد أبنائها اللاعب محمد عطوي. وأضاف البيان: إذ تعتبره ليس فقط خسارة لعائلته الصغيرة، بل خسارة لنادي الأنصار لما يمثّله اللاعب الراحل في قلوب الأنصاريين الذين عرفوه قائداً في الملعب خلوقاً مهذّباً أعطى للأنصار الكثير".
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