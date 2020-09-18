شكرا لقرائتكم المقاولون يجرى تحليل رابيد تيست اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب اليوم الجمعة، بقيادة عماد النحاس، تحليل رابيد تيست، للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة لذئاب الجبل مع الاتحاد السكندرى، والمقرر إقامتها على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام.

يطمح ذئاب الجبل إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مؤخراً مع الإسماعيلى فى الجولة 27 بهدف لمثله، وذلك من أجل حسم تواجد الفريق فى المربع الذهبى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة متساوياً مع بيراميدز صاحب المركز الثالث، إلا أن الأخير تفوق بفارق الأهداف، وخاض المقاولون 27 مباراة حتى الآن، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 6 أخرين وخسروا 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 25 آخرين.

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من جانبه، أعرب عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى لمقاولون العرب، عن رضاه عن التعادل الإيجابى الذى حققه فريقه أمام النادى الاسماعيلى بهدف لمثله خلال المباراة التى أقيمت على استاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، وقال النحاس فى تصريحات تلفزيونية: أتمنى التوفيق للاسماعيلى يمر بظروف صعبة، المباراة بدأت بحماس ولكن الاسماعيلى دخل اللقاء بشكل أفضل من فريقي، ومع ذلك تمكنا من العودة، أهدرنا عدة فرص والشوط الثانى كان سجال وأهدرنا فرصة محققة عن طريق كريم والتعادل مرضى للحفاظ على مركزنا ونريد أن نحسم تواجدنا داخل المربع مبكراً.

وعن المنافسة على مركز متقدم داخل المربع الذهبى قال النحاس: قد تأتى لنا هدايا لنتقدم داخل المربع ولكن المنافسة صعبة مع الأهلى والزمالك وبيراميدز، لم نبتعد عن المنافسة وهذا أمر جيد وأشكر اللاعبين على المجهود الذى قدموه، ولدينا مجموعة كبيرة ومحترمة من اللاعبين.