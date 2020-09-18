شكرا لقرائتكم السويسرى فايلر يثنى على قدرات المدافع المغربى بدر بانون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، عن إعجابه الشديد بقدرات المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربى والتى بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للقلعة الحمراء الموسم المقبل.

وأوضح المدير الفنى للأهلى أن المدافع المغربى صاحب قدرات فنية عالية وطريقة أدائه تُناسب الأهلى دائماً كما أن بانون يُجيد بناء الهجمات وهو ما يحتاجه لاعبى خط الدفاع.

وتحدث المدرب السويسرى للجنة التخطيط بالكرة فى الأهلى عن أهمية وضرورة تدعيم دفاع الفريق لذا كان ضرورياً أن يتم التعاقد مع مدافع قوى من نوعية بدر بانون، الذى بات على بُعد خطوات قليلة من ارتداء القميص الأحمر بعد المفاوضات المُكثفة والقوية التى قادها مسئولو الأهلى مع نظرائهم فى الرجاء المغربى خلال الأيام الماضية.

من ناحية أخرى، يصبح بدر بانون صاحب أعلى أجر داخل الأهلى بعد الاتفاق على ضمه بداية من الموسم المقبل، حيث سيحصل اللاعب على راتب سنوى قيمته مليون دولار، ليتساوى مع التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر وصاحب أعلى راتب فى الوقت الحالي، وأنهى مسئولو النادى الأهلى صفقة بدر بانون مدافع الرجاء المغربى لتدعيم دفاع الفريق فى الموسم الجديد، وفضل مسئولو الأهلى التعاقد مع بانون بعد المفاضلة مع أكثر من مدافع أجنبى أخر أبرزهم الجزائرى جمال بلعمرى مدافع الشباب السعودي.

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وتكلف صفقة بدر بانون خزينة الأهلى مبلغ 2 مليون دولار سيتم دفعهم لناديه المغربى بخلاف راتب اللاعب الذى سيحصل على مليون دولار سنويا.

وأكد مسئولو الأهلى أن الإعلان عن صفقة بدر بانون لن يكون قبل انتهاء مشوار الفريقين فى بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامه مباراتها النهائية يوم 6 نوفمبر المقبل، بالإضافة لطلب الأهلى تأجيل الإعلان عن الصفقة من جانب الرجاء حتى بعد تسويق اللاعبين الأجانب المرشحين للرحيل من قائمة الأهلى وفى مقدمتهم الأنجولى جيرالدو، حيث أنه فى حالة الإعلان عن ضم أى صفقة أجنبية جديدة سيماطل اللاعبين الراحلين وسيطلبون الرحيل المجاني.