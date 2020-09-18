شكرا لقرائتكم محكمة الجيزة تغرم محمد الشناوى 10% من قيمة انتقاله للأهلى لصالح وكيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غرمت محكمة شمال الجيزة، محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر مبلغ 10% من نسبة انتقاله من نادى بتروجت إلى النادى الأهلى موسم 2016 / 2017 تدفع لوكيله ويدعى وليد عبد الهادى، الذى قدم مستندات تثبت أنه وكيل للحارس وقت انتقاله للقلعة الحمراء.

كشف أحمد سمير الحفناوى محامى وكيل الحارس، أن محمد الشناوى انتقل للنادى الأهلى من بتروجت مقابل 15 مليون جنيه والحكم ينص على حصول وكيل الحارس على 10% أى مليون و500 ألف جنيه مصرى بعد تقديم جميع المستندات، التى أثبتت صحة موقف وكيل الحارس، وأن هذا الحكم ابتدائى ويجوز للحارس الاستئناف عليه .

فى سياق مغاير، شهدت الفترة الماضية أزمة واضحة بين لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى والسويسرى رينيه فايلر فايلر المدير الفنى للفريق، بسبب بعض الأمور المُتعلقة بفريق الكرة وأهمها تدعيمات الصيف الجارى، ويُعد ملف التعاقد مع حارس مرمى من أهم هذه الملفات ففى الوقت الذى مازال فايلر يرفض فيه تماماً فكرة التعاقد مع حارس مرمى ويؤكد أن الأهلى ضم حُراس على مستوى عال مُكتفياً بالثلاثى محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ترى اللجنة أنه لابد من ضم حارس مرمى للفريق فى الموسم المقبل.

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وتؤكد اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها، زكريا ناصف أن الأهلى لابد أن يكون له بديل وأثنين فى مستوى ثابت ومُتقارب كما أن الفريق قد يواجه ظروف صعبة مثلما يحدث حالياً فقد أُصيب على لطفى بفيروس كورونا ليبتعد عن الفريق عدة أيام وفى حالة إصابة محمد الشناوى سيُمثل الأمر أزمة كبرى للفريق فى ظل الارتباطات الهامة خلال الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.