شكرا لقرائتكم أنور سلامة: من حق رمضان يسيب الأهلى والجنيه غلب الانتماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برز اسمه بعالم التدريب بالمنتخب الوطني والنادي الأهلي والمصري البورسعيدي وطلائع الجيش وأهلي طرابلس، يعشق القلعة الحمراء ومن هنا تأتي انتقاداته لأي سلبيات أو خروج عن النص بالنادي الذي تربي ونشأ بين جدرانه،يمتاز بالشخصية القوية والرأى الجرئ إنه أنور سلامة الذى التقينا به لتسليط الضوء على أهم القضايا التى تشغل الشارع الكروي.

وعلق أنور سلامة نجم النادى الأهلى الأسبق على انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز مؤكدا أنه من حقه بسبب العرض المالى الكبير والاغراءات المالية التى تعرض لها "العفيجيى".

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قال سلامة خلال حواره مع الخليج 365: "من حقه ولو مكانه كنت سأرحل بسبب العرض المالى الكبير وطالما فتحنا أبواب الاحتراف فدعونا نترك الانتماء على جنب، وفى وجهة نظري الشخصية وبشكل عام ليس هناك لاعب فى مصر يستحق أكثر من 2 مليون جنيه ولو انتقل رمضان من أى نادى للأهلى أو الزمالك لن تحدث هذه الضجة وكلام أنه ابن النادى وسيستفيد من اسمه أو الإعلانات كله فى الهوا.

أضاف سلامة: "النادى الأهلى لم يتأثر طوال تاريخه برحيل أى لاعب ودائما يستطيع تعويض الغيابات كما عودنا".