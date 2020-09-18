ترتيب هداف الدوري المصري قبل مباراة نادي أسوان ضد الزمالك

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جدة - عمرو شويل يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري قبل مباراته مع المقاصة يوم السبت بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني قبل مباراته مع أسوان غدا الخميس ضمن منافسات الجولة 28 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز جدول هدافي الدوري برصيد 16 هدف وياتي محمد شريف لاعب انبي في المرك الثاني رصيد 10 اهداف وسيف الدين الجزيري لاعب المقاولون في المركز الثالث بـ9 أهداف.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري:



جدول هدافي الدوري

مدرب فلامنجو البرازيلى السابق مرشح لتدريب الزمالك.. وموقف ماميتش



دخل البرازيلي اوزفالدو دي اوليفيرا مدرب فلامنجو وسانتوس وكورنثيانز البرازيلي دائرة المرشحين لتدريب الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، والذي اعتذر عن الاستمرار في منصبه، حيث تم عرض المدرب صاحب السيرة الذاتية القوية على امير مرتضى منصور المشرف على الكة بالقلعة البيضاء، لبحث إمكانية التعقد معه.

وسبق للمدرب البرازيلي اوزفالدو دي اوليفيرا تدريب العديد من الأندية داخل البرازيل وخارجها، وابرزها، نادي فلامنجو، نادي سانتوس نادي كورينثيانز، نادي بالميراس، نادي الأهلي القطري، نادي العربي القطري، نادي فلومينينسي، نادي فاسكو دا جاما، نادي كروزيرو، ونادي اوراوا الياباني.

وسبق وحقق اوزفالدو انجازات كثيرة مع عدد من الأندية التي دربها، وينتظر أن يفتح مسئولي الزمالك خط مفاوضات معه لاقناعه قول المهمة لعل ابرزها:

كؤوس المدربين: 2018 - كأس الإمبراطور (أوراوا ريدز) 2013 - بطولة كاريوكا (بوتافوجو 2011 - كأس نابيسكو (كاشيما آنتليرز) 2010 - كأس السوبر الياباني (كاشيما آنتليرز) 2010 - كأس الإمبراطور (كاشيما أنتليرز) 2009 - كأس السوبر الياباني (كاشيما أنتليرز) 2009 - كأس جومو (الدوري الياباني أول ستارز × كيه كل النجوم) 2009 - الدوري الياباني (كاشيما آنتليرز) 2008 - الدوري الياباني (كاشيما أنتليرز) 2007 - الدوري الياباني (كاشيما آنتليرز) 2007 - كأس الإمبراطور (كاشيما أنتليرز) ) 2002 - بطولة باوليستا الفائقة (ساو باولو) 2000 - بطولة العالم للأندية (كورينثيانز) 1999 - الدوري البرازيلي (كورينثيانز) 1999 - بطولة باوليستا (كورينثيانز)

على جانب آخر، رفض الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق دينامو زغرب الكرواتي فكرة تدريب الزمالك بعد عرصه عليه من قبل أحد وكلاء اللاعبين، واكد المدرب أنه مرتبط بعقد مع الفريق الكرواتي، ولا يرغب في تركه خلال الفترة الحالية.

ساسي وبن شرقي يواصلان التأهل قبل مواجهة أسوان ضد الزمالك



واصل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك والمغربى اشرف بن شرقي برنامج التاهيل الخاص بهما واللذان يؤديانه تحت اشراف الجهاز الطبي بالزمالك بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق، وغاب ساسي وبن شرقي عن اخر مباراتين للفريق امام الإنتاج الحربي وسموحة في الدورى بسبب الإصابة، حيث تعرض اشرف بن شرقي للإصابة قبل مباراة طلائع الحيش فيما أصيب ساسى اثناء سير نفس المباراة.

ويرفض طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك المغامرة بالدفع بهما امام أسوان في المباراة المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 28 للدورى، خوفا من تفاقم اصابتهما ورغبة من الجهاز الفني في منحهما فرصة الراحة من ضغط المباريات استغلالا لاصابتهما.

من ناحية أخرى تعاهد لاعبو الزمالك علي مواصلة الانتصارات والمستوى الجيد في المباريات المقبلة سواءا بالدورى او دورى ابطال افريقيا ، وذلك عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودى، وتحدث كباتن الفريق شيكابالا وحازم امام ويوسف أوباما مع زملائهم خلال الأيام الماضية على ضرورة تحقيق الفوز في مباراة أسوان المقبلة بالدورى والمقرر لها الجمعة المقبل ، وباقي مباريات الدورى لعودة الثقة للجماهير والتأكيد على قوة الجيل الحالي من اللاعبين صانع الانتصارات.

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ويدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، اليوم، الخميس، عقب المران الختامى للفريق استعدادا لمواجهة أسوان، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما يحتل أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، وذلك عقب فوزه بالأمس على طنطا، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليكون بهذا قد خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 39 هدفًا.

أحمد مرتضي: جونيس خارج حسابات الزمالك ونختار المدرب عبر "زوم"



أكد أحمد مرتضى منصور عضو اللجنة المكلفة بإختيار المدرب الاجنبى الذى سوف يخلف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الذى رحل عن تدريب الزمالك أن اليونانى جونيس مدرب وادى دجلة خارج اهتمامات القلعة البيضاء مشيراً إلى أن الفوز بالبطولات شرط التعاقد مع مدرب الزمالك الجديد ، وقال أحمد مرتضى منصور فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت :" تلقينا مليون سيرة ذاتية للمدربين ولكننا خفضنا الاعداد لخمسة مدربين نجرى مقابلات معهم من خلال برنامج "زوم" ووصلنا لمناقشة التفاصيل المادية"

وتابع أحمد مرتضى :" رفعنا سقف المقابل المادى للمدرب الاجنبى الجديد للزمالك للوصول لمدرب كبير يستطيع تحقيق طموحات جماهير الزمالك ووضعنا شروط للتعاقد مع المدرب أولها أن يكون مدرب واقعى لايبحث عن فرض أسلوب جديد ويعلم أن لديه مهمة كبيرة فى غضون أيام قليلة فى نصف نهائى دوري الابطال الافريقى مع الرجاء المغربى".

وأكمل احمد مرتضى :"لم نفاوض اليونانى جونيس مدرب وادى دجلة من الاساس ، مع الاحترام لقدراته كمدرب ولكننا نشترط أن يكون مدرب الزمالك صاحب خبرات أفريقية وسبق له التتويج ببطولات ".

ويضيف :" ننظر للمدربين الذين تولوا تدريب الزمالك من قبل وعلى رأسهم فيريرا وباتشيكو ، وأيضاً الاسبانى جاريدو مدرب الاهلى السابق مطروح أيضاً ، وسنكشف هوية المدرب خلال أسبوع على أقصى تقدير"

وعن كارتيرون قال أحمد مرتضى منصور :"أولا نشكر طارق يحيى على موقفه وحبه للزمالك ، أما كارتيرون قصته بدأت بمكالمة هاتفية الساعة 2 ليلا لأمير مرتضى أبلغه أنه يريد الرحيل وأنه مضغوط وبعدها علمنا أن لديه عرض مغرى وبالفعل انتقل للتعاون وعلمنا ان راتبه 400 الف دولار بما يعادل 6 مليون دولار فى السنة وهو رقم لايتقاضاه يورجن كلوب ويعادل ثمانية أضعاف راتبه معنا ، هو مكسوف من نفسه ومن موقف الزمالك معه بس مضطر يأمن مستقبله ".

لاعبو الزمالك يتعاهدون على الفوز أمام أسوان



تعاهد لاعبو الزمالك علي مواصلة الانتصارات والمستوى الجيد في المباريات المقبلة سواءا بالدورى او دورى ابطال افريقيا ، وذلك عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودى، وتحدث كباتن الفريق شيكابالا وحازم امام ويوسف أوباما مع زملائهم خلال الأيام الماضية على ضرورة تحقيق الفوز في مباراة أسوان المقبلة بالدورى والمقرر لها الجمعة المقبل ، وباقي مباريات الدورى لعودة الثقة للجماهير والتأكيد على قوة الجيل الحالي من اللاعبين صانع الانتصارات.

ويدخل الزمالك معسكرًا مغلقا، اليوم، الخميس، عقب المران الختامى للفريق استعدادا لمواجهة أسوان، التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما يحتل أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، وذلك عقب فوزه بالأمس على طنطا، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليكون بهذا قد خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 39 هدفًا.