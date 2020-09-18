شكرا لقرائتكم خبر عن أنور سلامة لـ سوبر كورة: من حق رمضان صبحى يسيب الأهلى والجنيه غلب الانتماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برز اسمه بعالم التدريب بالمنتخب الوطنى والنادي الأهلي والمصرى البورسعيدى وطلائع الجيش وأهلي طرابلس، يعشق القلعة الحمراء ومن هنا تأتى انتقاداته لأى سلبيات أو خروج عن النص بالنادى الذى تربي ونشأ بين جدرانه، يمتاز بالشخصية القوية والرأى الجرىء إنه أنور سلامة الذى التقينا به لتسليط الضوء على أهم القضايا التى تشغل الشارع الكروي.

وعلق أنور سلامة نجم النادى الأهلى الأسبق على انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز مؤكدا أنه من حقه بسبب العرض المالى الكبير والاغراءات المالية التى تعرض لها "العفيجيى".

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