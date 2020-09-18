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الأهلى يواجه سبورتنج على لقب دورى سيدات السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمعة، فريقا كرة سلة سيدات سبورتنج مع نظيره الأهلى فى إطار منافسات الجولة الثالثة من الدور النهائى لبطولة دورى السوبر، best of 3، والتى تقام بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، ويتم من خلالها حسم واختيار بطل الدورى، خاصة أن الفريقين تعادلا فى أول جولتين 1/1 حيث فاز سبورتنج فى المباراة الأولى، وفاز الأهلى فى المباراة الثانية.

ويعتمد على هاشم، المدير الفنى لسلة الأهلى، على أكثر من لاعبة من القوام الأساسى للفريق، مثل ثريا محمد، وهالة مصطفى، ودينا عمرو، وهبة عبدالرحمن، وجنة مصطفى، بينما يدخل عمرو عاشور المدير الفنى للفريق السكندرى اللقاء و لديه عدة عوامل يستند إليها منها قوة بعض اللاعبات مثل هاجر عامر، و جنى هيثم، و نادين ياسر، و أسرار ماجد.

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ويحاول سبورتنج الثأر من الأهلى، خاصة أن الفريق الأحمر توج بالبطولة الموسم الماضى على حساب الفريق السكندرى، بعد أن فاز فى مباراتين من أصل 3 مباريات بين الفريقين.

يذكر أن فريق كرة سلة الأهلى رجال خسر بطولة دورى السوبر و كأس مصر أمام الاتحاد السكندرى، بينما توج بالدرع العام لبطولات الموسم .

 

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