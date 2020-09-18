شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو "جناح الأهلى الحائر" يحتفل بعيد ميلاده الـ"29" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل حسين السيد الشهير بـ"مارسيلو"، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، بعيد ميلاده التاسع والعشرين، لاسيما أنه من مواليد 18 سبتمبر 1991 بمدينة الفكرية التابعة لمركز أبو قرقاص فى المنيا، ويعمل والده مدربا عاما بنادى ناصر الفكرية، بدأ حسين السيد مسيرته الكروية فى صفوف نادى نصر الفكرية قبل أن ينتقل لصفوف الناشئين بالنادى الأهلى وتم تصعيده للفريق الأول، لكن لم يستمر طويلا لينتقل لنادى مصر المقاصة عام 2012 وشارك فى 21 مباراة وسجل هدفين ثم عاد للقلعة الحمراء فى موسم 2014، وشارك مع الأهلى بصفة مستمرة ويتلقى استدعاء من منتخب مصر وشارك فى ثلاث مباريات دولية.

شبه الكثيرون حسين السيد بمارسيلو بسبب تشابه المراكز وقصة الشعر بينه وبين نجم ريـال مدريد اللاعب البرازيلى مارسيلو.

حصل حسين السيد مع الأهلى على بطولة الدورى أربعة مرات، ثم خاض تجربة احترافية مع الاتفاق السعودى لمدة موسم ونصف، وعاد للمارد الأحمر وتلقى عرضاً من الإسماعيلى، إلا أن اللاعب فضل الاستمرار مع القلعة الحمراء قبل أن يخرج للإعارة لصفوف الصفاقسى التونسى لمدة ستة أشهر ثم عاد مؤخراً للأهلى ولا يزال ينتظر تحديد مصيره بنهاية الموسم فى ظل غيابه عن المشاركة مع المارد الأحمر.

وفى وقت سابق، كشف حسين السيد كواليس انتقاله لقطاع ناشئين القلعة الحمراء، من دورى المدارس، ومساهمة بدر رجب مدرب قطاع الناشئين السابق للأهلى فى إتمام تلك الصفقة.

وقال مارسيلو، إن دورى المدارس كان يحدث به تصفيات وتم اختيارى مع 13 لاعبا من أجل السفر إلى لندن، ومشاهدة عدد من الأندية هناك، واللاعبون الصغار كانوا يجمعون النجيلة من نادى مانشستر يونايتد من شدة سعادتهم بهذه الزيارة.

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وأكد حسين السيد أنه بعد العودة من تلك الرحلة تجمعنا وكان هناك مندوبون من عدد من الأندية يرغبون فى ضمنا لقطاعات الناشئين، وقمنا بكتابة رغباتنا فى ورقة لتسليمها للجنة المختصة لتحديد وجهتنا، وحينها مر بدر رجب بجوارى وقال لى اكتب الأهلى.

وأضاف اللاعب أنه استجاب لطلب بدر رجب وقام بكتابة الأهلى فى ورقة رغبته، وبعدها انضم لقطاع الناشئين مقابل 5 آلاف جنيه وعدد من الكرات، لافتًا إلى أن أول راتب حصل عليه كان 60 جنيها.

وأشار حسين السيد إلى أن والده لم يكن ينتمى للأهلى، ورغم ذلك وافق على انتقاله للقلعة الحمراء، وأن لقب "مارسيلو" أطلقه عليه أحد الصحفيين خلال تواجده فى الأهلى.