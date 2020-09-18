شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد مرعى ثعلب يلتهم البطولات في صالات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يٌعد أحمد مرعى أحد أهم نجوم كرة السلة بنادى الزمالك في العصر الذهبى ، و أفضل مدربى اللعبة في التفرة الحالية ، لما يحققه من بطولات لأى فريق يتولى مهمته التدريبية ، سواء داخل مصر أو خارجها، فعندما تولى تدريب سبورتنج لم تخرج بطولة عن النادى ، و في الاتحاد السكندرى حقق الكثير من البطولات ، وفى هذا الموسم حقق دورى المرتبط ، وكأس مصر ، والبطولة العربية، وبطولة دورى السوبر ، و وفقا لما قاله ثعلب كرة السلة فإنه مازال أمامه الكثير من البطولات ، التي تكون ضمن الأهداف تالتى يضعها صب عينيه في أي فريق يتولى مهمته التدريبية .

واستطاع أحمد مرعى أن يحقق إنجازات لزعيم الثغر منها عودة فريق السلة للمشاركة من جديد فى البطولة الإفريقية للأندية الأبطال والتى حقق لقبها نادى الاتحاد السكندرى عام 1987 على حساب فريق أول أغسطس الأنجولى فى المباراة الشهيرة، بمشاركة نجوم سلة زعيم الثغر مدحت وردة وطارق الصباغ وزاهر عبد الباسط وعمرو أبو الخير وعصام أبو العنين وعصام مجاهد وممدوح إبراهيم وأحمد عمر ومحمد فؤاد غانم ونادر فتوح، تحت القيادة الفنية للقدير الدكتور محمد عبد الوهاب ".

وسوف يشارك زعيم الثغر بطل الدورى العام هذا الموسم فى النسخة القادمة من بطولة إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA التى ستقام فى أبريل المقبل 2021 ويتولى أيضا أحمد مرعى القيادة الفنية لمنتخب السلة ، وسط مساعى وطموحات بتحقيق البطولة الأفريقية والتي يتأهل لها المنتخب من خلال تصفيات المنطقة الخامسة التي تقام نوفمبر المقبل .



مرعى خار ج الصالات



مع احد البطولات

Advertisements



المدير الفنى لسلة الاتحاد



احمد مرعى



مرعى ثعلب السلة



مرعى قائد السلة فى الاتحاد