أخبار اتحاد جدة | إنترناسيونال يتمسك ببقاء إيدنيلسون إلا في حالة واحدة!

يواجه اتحاد جدة السعودي صعوبات حقيقية، حسب تقارير صحفية برازيلية، لإقناع إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي بترك لاعب الوسط “إيدنيلسون آندرادي” خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وبحسب صحيفة “portalplural” البرازيلية فإن إنترناسيونال متمسك بلاعب أودينيزي وجنوى الأسبق، ولا ينوي البيع لاتحاد جدة، لكنه قد يُغير رأيه في حالة واحدة فقط، إذا ما قدم الاتحاد عرض لا يقل عن خمسة ملايين دولار.

ويرى النادي البرازيلي أن البالغ من العمر 31 عامًا يلعب دورًا رئيسيًا في فريق المدرب إدواردو كوديت، وتعلم إدارة إنترناسيونال أنه سيتعين عليها البحث عن بديل مميز خلال سوق الانتقالات في حالة مغادرة إيدنيلسون آندرادي.

وأكد المصدر ذاته “الاتحاد السعودي أجرى بالفعل اتصالات مع وكيل إيدنيلسون، وعرض عليه راتب مرتفع، في حدود مليون ريال برازيلي شهريًا، وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها نادٍ سعودي التعاقد مع إيدنيلسون، ففي العام الماضي حاول الهلال السعودي ضمه بتقديم عرضين، لكن إدارة إنترناسيونال رفضت، وجددت عقد اللاعب حتى ديسمبر 2022″.

جدير بالذكر أن إيدنيلسون يتواجد في إنترناسيونال منذ عام 2017، وخاض 168 مباراة، وسجل 18 هدفًا، وفي عام 2020 لعب 24 مباراة وصنع هدفين وأحرز أربعة أهداف رغم أن مركزه جناح متأخر.