شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك: "دقنى قلبت أبيض من يومين تفكير فى مدرب الزمالك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، عن مدى قلقه بشأن المدرب الجديد الذى سيتولى الإدارة الفنية للقلعة البيضاء، عقب الرحيل المفاجئ للفرنسى باتريس كارتيرون مدرب الفريق السابق، والذى تعاقد مؤخراً مع نادى التعاون السعودى.

ونشر لاعب الزمالك السابق صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، مؤكداً على تفكيره المستمر فى المدرب الجديد وسط تردد العديد من الأسماء، وقال عبد الملك: "دقنى قلبت أبيض من يومين تفكير فى مدرب الزمالك".

من جانبه، أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن كارتيرون نصاب بعدما هرب ولم يسدد الشرط الجزائى لنادى الزمالك وذلك قبل أيام قليلة من الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أنه وضع القلعة البيضاء فى ورطة كبرى .

وأضاف منصور فى تصريحات تليفزيونية: "جروس وباتشيكو وكالديرون على طاولة المفاوضات لتولى المهمة الفنية لفريق الزمالك خلال الفترة المقبلة"، مضيفا أن أحمد وأمير مرتضى وفاروق جعفر يتواصلون مع المدربين من أجل الاستقرار على المدير الفنى الأجنبى الجديد".

فى الوقت نفسه، شن مرتضى منصور هجوما عنيفا على عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مؤكدا أنه ليس لديه فكرة عن أى شيء ولا يفهم فى أمور إدارة الكرة المصرية، ويجب رحيل اللجنة الخماسية فورا، كاشفاً أنه لم يقم بإعداد اللائحة ويجب رحيله، والفار فشل فى مصر بسبب اللجنة الخماسية".

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قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن تأجيل منافسات دور قبل النهائى من منافسات دورى أبطال إفريقيا، وذلك بتخطيط من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم إلى جانب الأهلى والفرق المغربية، جاء فى صالح الزمالك، حيث سيتم التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد وسيكون أمامه متسعا من الوقت للعمل مع الفريق لمدة شهرا للتحضير بشكل جيد لمواجهتى الرجاء المغربى، المقرر لهما يومى 18 و24 من شهر أكتوبر المقبل، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية.

ووصف منصور ذلك التأجيل الذى سعى له الأطراف الثلاثة على حد قوله فى كلمته لأعضاء النادى عبر الإذاعة الداخلية للنادى، بأنها مؤامرة جاءت لصالح نادى الزمالك، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون عن قيادة الفريق، وذلك للحصول على الوقت الكافى من أجل استقدام مديرا فنيا أجنبيا لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة مستبعدا تماما استقدام مدير فنى وطنى لقيادة الفريق فى المرحلة المقبلة.