شكرا لقرائتكم أزمة حراسة المرمى تشتعل بين الأهلي وفايلر في ميركاتو الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت الفترة الماضية أزمة واضحة بين لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي والسويسري رينيه فايلر فايلر المدير الفني للفريق بسبب بعض الأمور المُتعلقة بفريق الكرة وأهمها تدعيمات الصيف الجاري ويُعد ملف التعاقد مع حارس مرمى من أهم هذه الملفات ففي الوقت الذي مازال فايلر يرفض فيه تماماً فكرة التعاقد مع حارس مرمى ويؤكد أن الاهلي ضم حُراس على مستوى عالً مُكتفياً بالثلاثي محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير ترى اللجنة أنه لابد من ضم حارس مرمى للفريق في الموسم المقبل.

وتؤكد اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، زكريا ناصف أن الاهلي لابد أن يكون له بديل وأثنين في مستوي ثابت ومُتقارب كما أن الفريق قد يواجه ظلاوف صعبة مثلما يحدث حالياً فقدأُصيب على لطفي بفيروس كورونا ليبعتد عن الفريق عدة أيام وفي حالة إصابة محمد الشناوي سيُمثل الأمر أزمة كبرى للفريق في ظل الأرتباطات الهامة خلال الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.

وأكدت اللجنة أن رؤية فايلر بشأن تدعيم مركز حراسة المرمى غير صائبة ومن الأفضل ضم حارس مرمى للفريق في الموسم المقبل منعاً لحدوث كوارث فنية لاسيما وأن هناك أكثر من حارس مُتميّز في الدوري المصري ومن الممكن جداً التعاقد معهم دون مشاكل مالية أو تعاقدية.