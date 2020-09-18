شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. الحضرى يدخل التاريخ بتسجيله فى كايزر تشيفز بالسوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق ، فى تسجيل اسمه من ذهب فى تاريخ الرياضة المصرية والأفريقية ، خاصة في يوم 15 مارس عام 2002 بعد ما نجح حارس مرمي الأهلي السابق فى تسجيل هدفا في مباراة رسمية، ولكنها ليست أي مباراة انها السوبر الافريقي امام كايزر تشيفز الجنوب افريقي، وساهم فى تتويج فريقه ببطولة كأس السوبر الأفريقى لأول مرة، على حساب كايزر تشيفز فى اللقاء الذى انتهى 4/1 لصالح الفريق الأحمر، بالمباراة التى أقيمت باستاد القاهرة.

وكعادته فى كل المباريات التى يشارك فيها، ترك عصام الحضرى حارس الفريق الأحمر بصمته، فبعد أن سجل خالد بيبو وحسام غالى أول هدفين للأهلى، سجل السد العالى ثالث الأهداف فى شباك كايزر تشيفز الجنوب أفريقى.

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فى الدقيقة 65 من أحداث المباراة احتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة للأهلى امام منطقة جزاء الفريق الأحمر ، وشاهد الحضري الحارس متقدم امام المرمي فطلب من هادي خشبة ووائل جمعة الابتعاد عن الكرة وسددها بدون تردد مخالفا تعليمات مانويل جوزيه ومختار مختار اللذان طلبا منه تمرير الكرة لزملائه و تصطدم الكرة بالعارضة والحارس المنافس وتدخل المرمي، لانها لو لم تلمس حارس المنافس لن تحسب وفقا لقوانين كرة القدم لانها ركلة حرة غير مباشرة.