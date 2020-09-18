تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان في أول ظهور لطارق يحيى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استقر طارق يحيى، المدير الفني المؤقت للزمالك، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أسوان في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على أسوان في استاد القاهرة بتمام الساعة الثامنة مساءً، في افتتاح منافسات الأسبوع الـ28 للمسابقة المحلية.

وتعد تلك المباراة الأولى لطارق يحيى في قيادة الزمالك، بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي انتقل لقيادة فريق التعاون السعودي، حيث من المنتظر أن يتعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي.

ويفقد الزمالك في مواجهة أسوان خدمات كل من عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي، محمود عبدالرازق شيكابالا، فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي للإصابة، بجانب محمد أوناجم للإيقاف بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أسوان كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش".

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في الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود الونش، إسلام جابر.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور.

وسط الهجوم: مصطفى فتحي، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو".

وفي الهجوم: مصطفى محمد.

يُذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 52 نقطة، فيما يحتل أسوان بقيادة أحمد كشري المرتبة التاسعة في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة بعد تحقيق انتصارين متتاليين.