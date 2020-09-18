رياضة | تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى بيراميدز فى وقت سابق عن التعاقد مع رمضان صبحي قادمًا من فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بعدما رفض البقاء فى صفوف النادي الاهلي.

وأكد هادي خشبة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي، أن المبلغ الذي سيحصل عليه رمضان صبحي يعد قفزة عالية جدًا في عقود اللاعبين المصريين.

وقال هادي في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "ما سيحصل عليه رضمان سيجعل اللاعبين المصريين يتمنوا اللعب في بيراميدز، ولن يكون طموح اللاعب الاحتراف الخارجي".

وتابع "اللاعبون أصبحوا يحصلوا علي ملايين، وعليهم تقديم ما يتناسب مع الأموال التي يحصلون عليها، من أجل إسعاد الجماهير".