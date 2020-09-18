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رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزي

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ مانشستر سيتي مبارياته في بطولة الممتاز، مساء الإثنين المقبل 21 سبتمبر، بمواجهة وولفرهامبتون واندرز،التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في الجولة الثانية من عمر مسابقة البريميرليج.

وأجل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مواجهة السيتي وأستون فيلا، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب مشاركة السكاي بلو، في .

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ويسعى فريق مانشستر سيتي تحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة بعد خسارته في النسخة الماضية لصالح نادي .

وسوف تقام المباراة بين مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتنقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي تمتلك الحقوق التلفزيونية الحصرية لنقل الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر القناة رقم 1.

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