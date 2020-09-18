شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: المخابرات القطرية وراء هروب كارتيرون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عن تعاقد كارتيرون مع نادى التعاون السعودى: «علاقتنا بالاندية السعودية علاقات متميزة وناس محترمين ولا يوجد لدى أي مشاكل معهم ولا أسمح بأى تجاوز في حق السعودية وشعبها».

وأكد «منصور»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي، أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المُذاع على قناة صدى البلد، أن كل مطالب باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للزمالك، كانت متوفرة ومُجابة، قائلا: «لما يكون عندك مدرب لديه كافة الامتيازات وعقده سارى، وناجح وعنده بطولة مهمة بعد شهر، وهو اللى كان بيلح علشان يجدد عقده، واتفاجىء بشغل قرصنة. طيب ليه؟.»

وتابع منصور: «قلت لكارتيرون لو جايلك أي مبلغ من نادي تاني هديك الفرق من عندي والمبلغ اللى طلبه أنا اديتهوله، لكن من الواضح إن المقصود ضرب الزمالك مش الفلوس بس».

وأضاف: «اقترحت عليه البقاء معنا لمدة شهر، لكنه قال لابنى أمير إن لديه مشاكل نفسية وتعبان وعايز يرجع فرنسا، هل هذا الكاذب ينفع يشتغل في دولة الإسلام طالع منها؟».

وأشار «منصور:» لما جالى رئيس نادى التعاون في فيلتى بمارينا قبل كده، يطلب منى اللاعب مصطفى فتحى قلتله اتفضل بكل ادب واحترام لان العلاقات بينا وبين السعودية علاقات متميزة، لوما بتجيلى عروض احتراف لاعبين من الزمالك في قطر برفض لان العلاقات بينا وبينهم سياسيا معروفة«.

وكشف منصور عن ما أسماه بـ«المخطط القطرى لافشال نادى الزمالك»، قائلا: هناك مخطط قطري وراء أزمة كارتيرون، وتلقيت رسالة من الواد بتاع المخابرات القطرية، بيقولي هندفع إحنا الفلوس لكارتيرون.

ووجه مرتضى منصور رسالة إلى باتريس كارتيرون قائلا: «أنت خاين وكداب». وتابع: «كنت اتصور ان السعودية تقول للسيد محمد القاسم رئيس نادى التعاون بأن يرفض قبول اللى حصل علشان مينفعش يخسر 50 مليون مصرى».

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وأوضح منصور أن الزمالك عقد لجنة منذ أول أمس للتعاقد مع مدير فني أجنبي، معلقا على عودة فيريرا بأنه قد يكون أمرًا واردًا.