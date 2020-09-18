اتحاد الكرة يخاطب فيفا لتطبيق تقنية الفيديو فى كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني انه سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الدولي فيفا خلال الأيام القليلة المقبلة، للحصول على موافقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو var في مباريات كأس مصر المقبلة.. وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أنه بعد الحصول على موافقة ifab بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري ، من حق اتحاد الكرة تطبيق التقنية في مباريات كأس مصر ولكن يشترط إخطار الـifab بتطبيق التقنية في أي بطولة أخري محلية تنظمها مصر وهو إجراء روتيني فقط.
وصرح حسام الزناتى، مدير مسابقات الجبلاية، أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة، في مقدمتها الرغبة في إقامة المباريات المؤثرة نتائجها في هبوط بعض الفرق فى توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات مما يسهل اقامتها في توقيت واحد، و أضاف مدير إدارة المسابقات بالاتحاد أنه في كل الأحوال ستقام الجولة الأخيرة قبل نهاية أكتوبر المقبل.
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