مرتضى منصور ينفي رغبة التعاون السعودي في التعاقد مع ساسي وبن شرقي

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأنباء التي أثيرت حول رغبة نادي التعاون السعودي في التعاقد مع الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي

في الموسم المقبل.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك :"هيمشوا من الزمالك عشان يلعبوا في بنزينة!!".

وأشار إلى أنه وعد مصطفى محمد مهاجم الفريق بالاحتراف في الموسم المقبل وذلك حال الحصول على بطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكمل :"الكلام لمصطفى محمد وغيره، من يتلقى عرض مميز سيتم الموافقة على رحيله".