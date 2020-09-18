رياضة | مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز حول العالم انطلاق الجولة الثانية من مسابقة البريميرليج لموسم 2020/2021، بعد أن شهدت الجولة الأولى إثارة كبيرة.

وشهدت الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز إثارة ومتعة كبيرة وانتهت بتصدر نادي أرسنال لجدول ترتيب المسابقة بأول ثلاث نقاط وبفارق الأهداف.

وستنطلق منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت 19 سبتمبر وستلعب يومها 4 مباريات من الأسبوع.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الجولة الثانية من البريميرليج يوم السبت المقبل:

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إيفرتون × وست بروميتش 1.30 ظهرا بتوقيت القاهرة

ليدز يونايتد × فولهام 4.00 عصرا

مانشستر يونايتد × كريستال بالاس 6.30 مساءا

أرسنال × وست هام يونايتد 9.00 مساءا