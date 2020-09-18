شكرا لقرائتكم معسكر مفتوح لمنتخب الشباب اليوم.. ومحاولات لإنهاء أزمة انضمام اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق اليوم المعسكر المفتوح لمنتخب الشباب مواليد 2001، وعقد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب ، والدكتور محمود سعد، المدير الفنى لاتحاد الكرة، اجتماعا مع ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب تم خلاله مناقشة الترتيبات الخاصة بالمعسكر المفتوح للمنتخب الذى ينطلق اليوم حتى نهاية سبتمبر الجارى، نظرا لأن قوام المنتخب من لاعبى الدورى الممتاز لذا تجرى محاولات مع الأندية للسماح للاعبين بالانضمام للمعسكر وهو ما لم يتم حسمه حتى الأن حيث من المقرر أن يشهد المعسكر اليوم حضور 14 لاعبا فقط.

وقال عادل محفوظ، المدير الإدارى لمنتخب الشباب، إن الجهاز الفنى اختار 31 لاعبا من بينهم محمود صابر المحترف فى تونس، ومحمود مظهر عاشور المحترف باليونان، وجار التنسيق مع الاندية من أجل السماح للاعبيها بالانضمام للمعسكر المفتوح مع تركهم للمشاركة مع أنديتهم فى مباريات الفريق الاول.

وأضاف أنه من المقرر أن يتخلل المعسكر المفتوح ثلاث مباريات ودية مع فرق الدورى الممتاز. وأوضح محفوظ أن هناك اتجاها لإقامة دورة ودية بالقاهره خلال شهر أكتوبر القادم مع منتخبات عربية بعيدا عن دول شمال أفريقيا التى نشارك معها فى تصفيات بطولة أفريقيا المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 إلى 24 نوفمبر المقبل بتونس، حيث يصعد منتخبان من منتخبات شمال أفريقيا.