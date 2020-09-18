شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الجمعة، منافسات دور الـ 16 ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، وتستمتر منافسات هذا الدور على مدار اليوم وغداً، حيث شهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً فى دور الـ 32، وتعد بطولة مانشستر أول بطولة فى اللعبة منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا.

وجاءت منافسات اليوم بمباريات الرجال كالتالى:

محمد الشوربجى x الانجليزى جيمس ويلستروب

فارس الدسوقى x النيوزيلاندى بول كول

طارق مؤمن x محمد أبو الغار

Advertisements

بينما جاءت منافسات السيدات كالتالى:

سلمى هانى x الفرنسية كولين أومارد

هانيا الحمامى x نادين شاهين

فى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسئولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيري حتى تتحسن الأوضاع.