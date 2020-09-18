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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري المصري



يلتقي الأهلي مع المقاصة في الثامنة والنصف غد السبت ضمن منافسات الجولة 28 من عمر الدوري المصري الممتاز.

جونيور أجاي يتلقى عرضين من روسيا وتركيا للرحيل عن الأهلى



تلقى النيجيري جونيور أجاي نجم هجوم النادي الأهلي عرضاً من إحدى شركات التسويق لتسهيل انتقال للدوري التركي في الموسم الجديد، كما أكد مسئولو الشركة أيضاً أن هناك أحد أندية القمة في الدوري الروسي تطلب الحصول على خدماته، وأكد مسئولو الشركة أنهم بصدد أرسال عرض رسمي للأهلي خلال الساعات القادمة لشراء اجاي حال وجود نيه من الأهلي بالتفريط في خدماته، وأعلن مسئولو الأهلي في وقت تمسكهم باستمرار النجم النيجيري رغم تلقى اللاعب العديد من الاغراءات الخليجية، إلا أن اللاعب أرتبط أسمه في الساعات الأخيرة بالانتقال على سبيل الإعارة للرجاء المغربي في صفقة شراء المدافع المغربي بدر بانون.

ويعد أجاي واحد من أهم وأفضل عناصر الفريق التي يعول الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر عليها الكثير، خاصة وأنه يقدم مستويات رائعة مع الفريق الأحمر منذ انضمامه اليه موسم 2016 من الصفاقسي التونسي، كما قام اللاعب بتمديد عقده مع الأهلي مؤخراً.

وأتخذت إدارة الأهلى قرارا بإجراء مسحات كورونا مرتين أسبوعياً وحتى موعد مباراة الوداد المغربى المقرر إقامتها يوم 17 أكتوبر المقبل فى نصف نهائى بطولة أفريقيا على حساب النادى، وذلك بعد قرار الجبلاية بإلغاء المسحات لكل الأندية محلياً والاكتفاء بالرابيد تيست، وتتكلف إجراء المسحة للشخص الواحد 3 آلاف جنيه وبالنسبة للفريق بالكامل 150 ألف جنيه، ما يعنى صرف الأهلى مبلغ يصل لمليون و200 ألف جنيه على المسحات فى حال إجراء 8 مسحات بواقع مسحتين أسبوعيا، حتى موعد مواجهة الوداد، ويرى مسئولو الأهلى أن نتائج الرابيد تيست غير دقيقة، وبالتالى لابد من عمل المسحات لتدارك أى مشكله مبكرا ولتجنب خسارة أى لاعب مهم قبل استئناف بطولة افريقيا.

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الأهلي ينتظر عودة وليد ازارو لبدء مفاوضات تمديد عقده



ينتظر مسئولو النادي الأهلي وصول المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق من الأجازة التي يقضيها في بلده، بعد تحديد اللاعب عودته بشكل مبدئي وصوله أول الأسبوع المقبل، وذلك لبدء مفاوضات تمديد عقده بشكل رسمي لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، وذلك بعد قطع اعارته في الدوري السعودي ، ويضع مسئولو الأهلي شرطا لاستمرار وليد ازارو في صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته علي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، وعرض مسئولو الأهلي علي ازارو رفع قيمة عقده من 700 ألف دولار إلى مليون دولار سنويا، وهو العرض الذي لم يوافق عليه اللاعب حتي الآن بشكل رسمي، واستقرت ادارة الأهلي علي بيع اللاعب حال عدم موافقته علي تمديد عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأخطر مسئولو الأهلى وليد أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية خلال الفترة الحالية بعدما تقرر عودته للنادى فى الموسم المقبل بنسبة كبيرة لحاجة الفريق لجهوده، ورغم أن أزارو كان مُرشحاً للرحيل بقوة منذ فترة إلا أن الظروف تغيرت مؤخراً واستقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى على عودة المهاجم المغربى الذى كان قد فسخ عقد الإعارة مع الاتفاق السعودى قبل عدة أسابيع، لذا طالب مسئولو القلعة الحمراء اللاعب بعدم التفكير فى مسألة العروض الخارجية التى وصلته مؤخراً، إلا أن الأمر مرهون بتمديد عقده، وفي حالة رفضه الأمر سيتم التفكير في بيعه لتحقيق أي استفادة مادية، ولتجنب رحيله مجاناً بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

عرض تركى يهدد عودة أحمد ريان للأهلى فى الموسم الجديد



قدم أحد أندية المقدمة في الدوري التركي عرضا رسميا للنادي الأهلي من أجل الحصول على أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي والمعار إلى فريق الجونة في الموسم الحالي، بعد السمتويات القوية التي ظهر عليها اللاعب الصاعد رفقة الفريق الساحلي في آخر موسمين ورفقة المنتخب الأولمبي.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي العرض التركي المقدم للحصول على خدمات أحمد ريان، بعد استطلاع رأي الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر سواء بعودة اللاعب في الموسم المقبل أو تجديد إعارته أو بيعه ، لأحد الأندية الراغبة في الحصول على خدماته سواء الموافقة على العرض التركي او بقاؤه بالجونة أو انتقاله لأي نادي آخر.

ويرغب النادي التركي الذي يتواجد ضمن السبعة الأوائل بالدوري التركي في الحصول على خدمات أحمد ريان على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي بعد نهاية الموسم، وينتظر موقف الأهلي من العرض لتقديم القيمة المالية المطلوبة للاستغناء عن المهاجم الشاب.