شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة مانشستر الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة، منافسات دور الـ 16 ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 70 ألف دولار، وتستمتر منافسات هذا الدور على مدار اليوم وغداً، حيث شهدت البطولة تفوقاً مصرياً كبيراً فى دور الـ 32، وتعد بطولة مانشستر أول بطولة فى اللعبة منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا.وتأتى منافسات اليوم بمباريات الرجال كالتالى:
محمد الشوربجى x الانجليزى جيمس ويلستروب
فارس الدسوقى x النيوزيلاندى بول كول
طارق مؤمن x محمد أبو الغاربينما تأتى منافسات السيدات كالتالى:
سلمى هانى x الفرنسية كولين أومارد
هانيا الحمامى x نادين شاهين
فى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".
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