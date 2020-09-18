شكرا لقرائتكم 5 معلومات عن مباراة الزمالك وأسوان فى الجولة الـ 28 للدورى اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستأنف اليوم مباريات الجولة الـ 28 بالدورى بإقامة مباراة الزمالك وأسوان علي استاد القاهرة، في مباراة مصيرية بالنسبة للزمالك ليس للمنافسة على لقب الدورى وانما لكونها أول مباراة للزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني المؤقت والذى تولى المهمة منذ يومين عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع النادي بعد سداد الشرط الجزائى وتعاقد مع التعاون السعودى لمدة موسمين.

موعد مباراة الزمالك واسوان اليوم



تقام مباراة الزمالك واسوان اليوم في الثامنة مساءا علي استاد القاهرة، وتذاع علي قناة اون تايم سبورت 1.

ترتيب الزمالك في جدول الدورى



يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز في 16 مباراة ، وتعادل في 7 مباريات وخسر 4، واحرز لاعبوه 37 هدف ودخل مرماه 20 هدف.

ترتيب أسوان في جدول الدورى



يدخل فريق اسوان المباراة محتلا المركز التاسع برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر مثلها ، فيما احرز لاعبوه 33 هدف ودخل مرماه 39 هدف.

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التشكيل المتوقع لأسوان



ومن المتوقع ان يدفع احمد كشري المدير الفني لاسوان بتشكيل يضم كل مسعد عوض

ومحمود نعيم ومحمد جابر وإبراهيم القاضي وطارق أبو العز وهيثم الفيل وسولمون منساه ومحمد إسماعيل ومحمد المرسى وإبراهيم جلال ومحمد عبد المجيد

اول مباراة لطارق يحيى بعد رحيل كارتيرون



مباراة اليوم هي الأولى التي يقودها جهاز فني مؤقت للزمالك هذا الموسم بعد رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي للتعاون السعودي والذي فسخ تعاقده مع الزمالك منذ أيام.