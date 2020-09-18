شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يجرى "رابيد تيست" استعداداً لمواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار لتحليل "رابيد تيست" استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها الخامسة والنصف مساء الاحد المقبل على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، ويعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحرب على دراسة مباريات الجونة الأخيرة بالدوري من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف قبل مباراة الفريقين، لاسيما فى ظل تواجد جهاز فنى جديد للجونة بقيادة رضا شحاته بعد رحيل البرتغالى بيدرو بارنى لسوء النتائج وتلقى الفريق هزيمة من سموحة بهدفين مقابل هدف بملعبه فى أخر مباراة مما يزيد من صعوبة اللقاء.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، صفحة مباراة الزمالك التى أقيمت مساء الاحد على ستاد القاهرة الدولى بالجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز التى أنتهت بخسارة الفريق بهدف دون رد.